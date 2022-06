Berlin – L’invasion de l’Ukraine par la Russie a clairement montré que l’Allemagne ne se concentre pas sur l’énergie, les données ou la sécurité sociale, et que Berlin et l’Union européenne doivent repenser leurs relations commerciales, en particulier avec la Chine. Cela a été annoncé aujourd’hui lors d’une conférence du Conseil économique de la CDU par le chef de l’opposition allemande et président de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) conservatrice Friedrich Merz. Il a également déclaré que l’Allemagne devrait assumer ses responsabilités historiques et diriger l’Europe.

« Le moment est venu pour l’Allemagne de prendre la tête en Europe, avec d’autres, bien sûr, en particulier la France », a déclaré Merz, ajoutant que les pays européens s’attendaient à une telle décision de l’Allemagne. « Grâce au centre géopolitique de notre pays, à notre plus grande population et à nos performances économiques », a-t-il déclaré.

Merz a averti le chancelier Olaf Scholz de ne pas hésiter et de ne pas manquer l’occasion d’assumer une responsabilité historique. Dans le même temps, il a critiqué la réticence de Scholz à ne pas avoir rempli ses obligations de parole après le début de l’invasion russe de l’Ukraine. A cette époque, la chancelière annonce un changement d’ère, un revirement de la politique actuelle envers la Russie et la prise en charge de l’Allemagne.

En plus d’accepter les responsabilités nécessaires de l’Allemagne, Merz a déclaré que l’Allemagne doit apprendre à défendre ses libertés, sa démocratie, son économie et son intégrité territoriale. « Je suis heureux que nous nous soyons mis d’accord avec le gouvernement sur un fonds pour l’armement de 100 milliards d’euros (2,47 billions de couronnes tchèques) et nous avons précisé que l’argent en provenant ne sera utilisé que pour l’armée et rien d’autre », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la guerre en Ukraine n’a fait que révéler le manque de données, d’énergie ou de sécurité sociale en Allemagne. « Les politiques énergétiques de l’Allemagne ces dernières années n’ont pas conduit à renforcer l’autonomie et la sécurité, bien au contraire », a-t-il déclaré. Il a déclaré que l’infrastructure des routes, des trains, des navires et des données n’était pas conforme aux pays industrialisés modernes.

Selon Merz, il faut discuter des relations commerciales, notamment avec la Chine, où l’Allemagne doit être indépendante de l’Europe. « La dépendance est bilatérale, mais la Chine a déjà construit son indépendance vis-à-vis de nous », a-t-il déclaré.

Selon Merz, le défi d’aujourd’hui est clair pour l’Allemagne et l’Europe. « Nous serons des joueurs ou nous serons le ballon dans le jeu des grandes puissances », a déclaré Merz, qui a qualifié les États-Unis et la Chine de grands. « Que l’UE et l’Allemagne soient entre eux, c’est à nous de décider », a-t-il ajouté.