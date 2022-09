Selon l’analyse, le SPD et Vondráček ont ​​le plus contribué à répandre l’influence russe en République tchèque

Le score opposé a été réalisé principalement par les pirates, dont l’actuel ministre des Affaires étrangères, Jan Lipavsk, a déclaré l’auteur de l’analyse aujourd’hui lors d’une conférence de presse à Prague. Okamura a écrit à TK qu’il considérait l’analyse comme une campagne pré-électorale désespérée et bidon en faveur de la coalition au pouvoir. Vondráček a décrit l’analyse comme une tentative de ternir sa personnalité et d’influencer l’opinion publique.

Le Centre de sécurité pour les valeurs européennes décrit l’influence hostile de la Russie et de la Chine comme une menace pour la sécurité nationale et la souveraineté de la République tchèque. Par conséquent, le but de l’analyse, qui est disponible sur le site Web Atlas d’influence russe et chinois, est de collecter les informations disponibles en un seul endroit. Le site Web évalue les activités des députés et ministres actuels de 2014 à nos jours, évaluant pour chacun le vote voté à la Chambre des représentants et l’implication dans diverses causes pour ou contre l’influence russe et chinoise. Pour les deux influences, ils évaluent ensuite dans quelle mesure les politiciens sont impliqués dans le soutien d’un pays particulier.

Selon l’analyse, 25 politiciens au total contribuent à répandre l’influence russe par leurs actions globales, tandis que 28 contribuent aux intérêts chinois. 150 politiciens sont contre l’influence russe et 49 dans le cas de la Chine. Dans le cas de la Russie, 31 politiciens sont inactifs, et dans le cas de la Chine, 129. Selon l’analyste David Plášek, cette différence s’explique principalement par le fait que la Russie est un sujet sur lequel tout le monde doit prendre position récemment.

Selon les résultats, le président du SPD Okamura, le vice-président Fiala et le député du SPD Jaroslav Foldyna ont le plus contribué à répandre l’influence russe. Dans le cas de la Chine, le vice-président de l’ANO, Vondráček, a marqué le pire, suivi de Fiala et Okamura. Selon les analystes Lipavský, le Premier ministre Petr Fiala (ODS) et la ministre de la Science, de la Recherche et de l’Innovation Helena Langšádlová (TOP 09) se battent le plus durement contre l’influence russe. Dans le cas de la Chine, encore une fois Langšádlová, Lipavský et le chef de TOP 09 et président de la Chambre des représentants Markéta Pekarová Adamová.

Okamura a écrit à TK qu’il s’agissait d’une campagne pré-électorale désespérée et bidon pour soutenir la coalition gouvernementale dans le but de calomnier le SPD. « La préférence de la coalition violette diminue, tandis que celle du SPD augmente », a-t-il déclaré. Il considère l’Organisation des valeurs européennes comme totalement indigne de confiance et soutient les politiques à long terme du gouvernement de coalition, dit-il. « Cela ne mérite pas d’autres commentaires, car ce mensonge sans un seul élément de preuve ne fait que prouver le désespoir des sbires de l’Union européenne et de la coalition incompétente du gouvernement Fialo », a-t-il déclaré.

Le SPD est un parti patriotique qui a et n’a jamais eu rien à voir avec la Russie, a ajouté Okamura. « Le SPD ne sert pas les intérêts étrangers, contrairement au gouvernement Fial. Comme on le sait, les derniers politiciens parlementaires tchèques à embrasser chaleureusement (le président Vladimir) Poutine à Moscou étaient Mirek Topolánek, Petr Nečas et Miroslava Němcová ( tous ODS) et Miroslav Kalousek du TOP 09 », a-t-il déclaré.

Vondráček a déclaré à TK que c’est ainsi que l’intolérance et la haine se sont propagées dans la société. « L’étiquetage des personnes à qui on ne peut pas faire confiance et énonce des choses sans contexte ou est délibérément tordu. Je ne pense pas que ce soit à cause de l’ignorance de l’auteur, il y a une intention claire là-dedans », a-t-il déclaré. Il considérait l’analyse comme une tentative de diffamation ciblée pour influencer l’opinion publique. « Et même mentir », a-t-il ajouté.

Le site Web met en lumière certaines de ses rencontres avec des responsables chinois. « Je n’ai jamais rencontré personne en privé dans ma délégation, et certainement pas de journalistes », a déclaré Vondráček. Il trouve invraisemblable, par exemple, de qualifier les débats apolitiques avec des étudiants en études bohémiennes de « mouvement dans les cercles universitaires utilisé pour l’espionnage ». Il a ajouté qu’il est un diffuseur de l’influence tchèque dans le monde et un partisan du dialogue. « Je n’ose même pas imaginer comment le président[français Emmanuel]Macron, avec qui je suis en Chine, paierait pour cet autocollant. Peut-être un agent chinois », a-t-il déclaré.