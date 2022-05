Selon la police, le chef de la gestion des déchets radioactifs et homme d’affaires Focko est intervenu dans plus de 100 millions de contrats.

DEPUISCes dernières années, l’homme d’affaires et avocat slovaque ubomír Focko a raconté à l’autoroute ce dont il parlait avec sa petite amie, la célèbre actrice Jiřina Bohdalová. Jan Pracha, chef du bureau d’État de l’Administration du dépôt de déchets radioactifs (SÚRAO), et Jakub Němeček, propriétaire de l’entreprise de construction NN Company, s’y rencontreront. « Au plus tard le 1er avril 2020 d’un commun accord pour former un groupe organisé d’un commun accord », a écrit le policier qui était en charge de l’ensemble du trio. Ils se sont tous retrouvés en garde à vue la semaine dernière. Et Focko est le personnage principal, qui dit aux autres couples quoi et comment le faire.

En outre, des détectives poursuivent Miroslav Petříček, PDG de Stavos Invest, et Lucia Bohátková, membre du conseil d’administration et directrice commerciale de SG Geotechnika. Leurs noms la semaine dernière apporté par le serveur de la liste des messagesLe parquet de Prague a également été informé de l’affaire rapporter.

