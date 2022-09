Selon Havlíček, l’accord des ministres de l’UE n’affectera pas les prix de l’énergie

Afin de réduire l’impact de la crise énergétique actuelle, les États membres de l’UE ont convenu de réduire la pointe de consommation d’électricité et d’imposer une taxe sur les bénéfices extraordinaires des centrales électriques et des fournisseurs de combustibles fossiles. Ils prévoient d’utiliser l’argent prélevé auprès des compagnies énergétiques pour soutenir les groupes de population et les entreprises vulnérables ou pour financer des mesures d’austérité.

Une partie du paquet de crise approuvé lors du conseil extraordinaire de l’énergie fixe une limite de 180 euros par mégawattheure (MWh) pour les revenus de production d’électricité utilisant des sources moins chères que le gaz. Tous les revenus supérieurs à cette limite peuvent être utilisés par les États pour leurs propres actions.

« Aucune révolution n’a eu lieu, c’est selon la diction de la Commission européenne. Cela n’affectera pas les prix de l’énergie, mais permettra la collecte de taxes et par la suite les fonds seront redistribués sous forme de subventions », a déclaré Havlíček. Concernant la limite fixée à 180 euros par MWh pour les sources individuelles, il a déclaré qu’elle était nécessaire, sinon les Tchèques n’auraient pas la possibilité d’accéder au fonds des impôts. « Par exemple, EZ est vendu pour l’année prochaine pour 100 euros », a-t-il déclaré.

« Comme prévu, il n’y a actuellement aucune possibilité de limiter les prix du gaz, ce qui fera bientôt baisser les prix de l’électricité. Les grands pays ont bien veillé sur leurs intérêts. la Commission européenne a agi conformément au bilan de ces pays », a conclu le vice-président de la Chambre des représentants.

Le plan d’économies d’électricité obligatoire s’applique à certaines heures les plus consommées, avec l’objectif d’atteindre une réduction d’au moins 5 % sur ces tranches. Les « heures de pointe » doivent constituer ensemble un dixième des mois d’hiver, leur élection s’apparente à des mesures d’austérité particulières à la discrétion de chaque Etat fédéré. L’objectif est de minimiser l’utilisation des centrales vapeur-gaz, qui jouent un rôle en période de demande maximale et dont les coûts élevés poussent les prix de l’électricité à des valeurs inédites.

Le troisième pilier du paquet adopté est une taxe d’au moins 33% des revenus impayés des entreprises d’approvisionnement en combustibles fossiles. La soi-disant contribution de solidarité sera calculée à partir des bénéfices de cette année et de l’année prochaine, les gains supérieurs à 120% de la moyenne des quatre dernières années étant considérés comme excédentaires.

L’UE espère que cette intervention aidera les ménages et les entreprises à traverser les prochains mois d’hiver, où il existe un risque de problèmes généralisés en raison des coupures d’approvisionnement en gaz en provenance de Russie. Selon les estimations de la Commission européenne (CE), la collecte de revenus pour une électricité moins chère combinée aux contributions du secteur des combustibles fossiles pourrait générer jusqu’à 140 milliards d’euros (plus de 3,4 billions de CZK) pour les budgets des pays de l’UE. La limite de 180 euros par MWh et les économies obligatoires entrent en vigueur début décembre.