Sélection directe et exemple de De Luca

Tous les sept ans ces derniers temps, il m’est venu à l’esprit que peut-être l’élection directe du chef de l’État serait préférable. La procédure actuelle de l’élection présidentielle, entièrement entre les mains des députés, des sénateurs et des représentants régionaux, est en fait désormais pleine de failles. Le premier est son opacité substantielle. Je veux dire que le choix se fait en conciliaboli secret sur la base d’un accord secret, sans appel à des nominations formelles pour annoncer le programme ou du moins l’orientation. presque comme un concours de beauté, comme disent les Britanniques, un concours non basé sur des qualifications mais avec l’approbation du Parlement. Et en réalité, les vrais candidats cachent autant que possible le fait qu’ils le sont, ils se noient comme Casini (qui n’a pas été vu depuis des mois) ou se cachent comme Draghi (qui est maintenant obligé à chaque conférence de presse de déterminer que il ne répondra pas aux questions sur le ‘sujet. ). Ou ils passent le temps en soumettant des photos et en appelant des électeurs potentiels.

C’était encore (partiellement) acceptable sous la Première République, lorsque le système avait en son centre une étoile immobile à faire tourner : les chrétiens-démocrates. Mais alors que les affaires politiques italiennes se sont enchevêtrées au point que les élections ne produisent plus de majorité, bien que fragiles et instables, et que le président de la République est désormais appelé à démêler un parchemin très embrouillé en assumant un rôle de direction inédit , les anachronismes sont devenus apparents. Depuis dix ans, depuis la crise des dettes souveraines de 2011, ces chefs d’État archaïques sont contraints d’intervenir pour créer un gouvernement qui n’aurait pas dû voir le jour, pour éviter les élections anticipées censées se tenir chaque année, en les nommant comme chefs d’État. des personnalités gouvernementales venues de l’extérieur du Parlement élu (Monti, Renzi, Conte, Draghi), se sont retournées contre la majorité qui ne figurait pas dans les consultations, voire dans deux cas (Monti et Draghi) contre l’administration présidentielle proprement dite.





Est-il logique qu’avec ce pouvoir politique, le chef de l’Etat soit toujours élu sans consulter le peuple italien ? En revanche, des démocraties très solides, comme celles de leurs cousines françaises, ont montré qu’elles pouvaient parfaitement coexister avec des élections présidentielles directes, et ne souffrent d’aucun signe d’involution autoritaire. Mais alors, quand j’ai fait cette réflexion, Vincenzo De Luca m’est venu à l’esprit. Pas lui en tant que personne, mais en tant que prototype des problèmes que peuvent causer les élections directes. D’une part, il y a l’avantage de la responsabilisation, qui consiste à pouvoir attribuer la responsabilité lorsque les choses ne vont pas bien. Mais d’un autre côté il y a un risque de débordement du pouvoir politique, de débordement dans tous les domaines de la vie publique, pour devenir une sorte de délire de pouvoir. Un gouverneur qui chaque vendredi, dans un soliloque télévisé, promet et menace, condamne et exonère, destitue et promeut, bien au-delà de ses prérogatives institutionnelles, ressemble beaucoup à un satrape, et cela n’a rien à voir avec la démocratie.

Destituer ou tenter de destituer le surintendant d’organismes lyriques tels que San Carlo sur la base de litiges administratifs, et de le réclamer sur la base des fonds versés par la Région au théâtre, comme s’il appartenait à l’argent du Gouverneur, peut être l’un des points limites de cette involution, comme l’a noté hier Enzo d’Errico dans cet article. On pourrait dire : mais tous les gouverneurs ne sont pas comme ça. Il y a des présidents de région qui ont fait preuve d’un style cool et inclusif durant ces deux années de cette pandémie. vrai, beaucoup dépend de la nature personnelle et de la culture politique. Pour l’élection directe, c’est une erreur fatale, dans le sens où si vous avez choisi la mauvaise personne, le prix à payer est très élevé. En effet, le système de contrôle qui a commencé à partir de l’assemblée régionale a été réduit au point qu’il ne peut plus fonctionner comme un frein d’urgence lorsque le conducteur est sur le point de frapper. Le seul pouvoir qui peut empêcher un gouverneur de diriger le gouvernement, intensifie un conflit de pouvoir.

Et en fait, c’est le seul moyen d’empêcher les écoliers et les étudiants de Campanie de payer pour la énième fois le prix de deux semaines supplémentaires à la maison simplement parce que le président l’a décidé, au-delà d’un argument scientifique solide, et à la différence des autres. pays. Bref, les élections directes présentent ce grave problème : trop de choses libèrent les mains du pouvoir. Nous avons donc besoin de freins et contrepoids, de règles et de contrôles, qui n’existent pas actuellement dans notre système institutionnel ou qui sont trop faibles. Alors en attendant, et jusqu’à leur mise en place, mieux vaut élire un chef d’Etat à l’ancienne. Le présidentialisme n’est pas pour tout le monde. Une chose à propos de la présidence de Macron, une autre est la présidence de Bolsonaro. Ou DeLuca.

23 janvier 2022 | 08:50 © REPRODUCTION RÉSERVATION