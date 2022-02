Secret wyszedł na jaw: poznanie kratki ogrodowej

Valerie Phillips, Specjalna de Standardowego Egzaminatora

Grill ogrodowy może być jednym z najlepiej strzeżonych sekretów Ogdena.

Znajduje się w Hilton Garden Inn: Pour dziwny scenariusz, w którym ludzie myślą, e muszą być gościem, aby zjeść obiad w hotelu. Ale tego nie robią” – powiedział Josh Overturf, który jest szefem kuchni od momentu otwarcia w 2012 roku. To jak zły, najlepiej strzeżony sekret, ponieważ ludzie powiedzą :„ Nie miałem pojęcia, e to tutaj jest ».

Pour przeciwieństwo hoteli w Las Vegas, w których pracował. W Vegas wszyscy przychodzą do hoteli na obiad. Tutaj ce mają.

Ale kiedy ludzie przychodzą, Dajemy im doświadczenie od momentu wejścia do wyjścia. Kiedy już usiądziemy na miejscu, będziemy je posiadali i będą wracać raz za razem po jedzenie.

Znani miejscowi są orientowani na coroczną kolację walentynkową, a Overturf spodziewa się, że rezerwacje szybko zapełnią się na menu o stałej cenie oferowane w piątek, luty. 11; sobota, 12 lutego; je poniedziałek, luty. 14, początek o 17:00 Nie będzie oferowany w niedzielę, ponieważ Nie chcemy ryzykować Super Bowl”, powiedział Overturf.

Odkąd w poniedziałek pojawiły się prawdziwe hity walentynkowe, wiele innych lokalnych restauracji również rozkłada swoje imprezy walentynkowe na poprzedni week-end. Niektóre z nich SA zamkniete w niedziele, aw innych Beda odbywały się imprezy Super Bowl, dlatego importantes Si plaisanterie, Aby sprawdzić witrynę Internetowa swojej ulubionej restauracji i strony w mediach społecznościowych lub zadzwonić wcześniej, Aby upewnić się, co będzie oferować – i zarezerwować Rezerwacje ACCURIL już najwcześniej możliwy.

Czterodaniowa kolacja w Garden Grille à 75 USD et osoby obejmuje przystawkę z pieczonych przegrzebków w bazylii z ogórkiem w stylu kimchi and mango gelee. Drugie danie to kremowy bisque z homara z białą oliwą truflową.

Przystawka to polędwiczka wieprzowa Kurobuta posypana pięcioma przyprawami, purée florenckie ziemniaczane, compressowane buraki i ogolona rzodkiew. Wieprzowina Kurobuta, pochodząca z Japonii, to tradycyjna rasa hodowana w rozpieszczonych warunkach podobnych do wołowiny Wagyu, aby promować marmurkowatość, soczystość i smak mięsa. Overturf powiedział, e ugotuje polędwiczki wieprzowe sous vide — zapakowane próżniowo w torebce, a następnie ugotowane na wolnym ogniu w aźni wodnejwina — dzięki czemu czemu dz wieprz.

Deser to creme brulee z kruszonką i świeżymi mandidami, ozdobiony coulis malinowym i ptysiami bezy.

Obiadom towarzyszą pieczywo wypiekane w domu z trio smakowych maseł i olejów.

Ale nie musisz czekać na coroczne Walentynki, aby wypróbować Grille Ogrodową. Chociaż restauracja nie ma strony internetowej z opublikowanym menu, Overturf powiedział, e są regularne pozycje z rotacyjnymi specjałami, aby każdy miał coś dla siebie.

Jeśli nie, to wtedy mnie wołasz i mogę zrobić ci coś od zera, jeśli mam to”, powiedział Overturf. Jesteśmy tego rodzaju restauracją ».

Na przykład zrobił barszcz dla gościa z Polski, aby poczuła się jak w domu ».

Popisowym daniem jego ciasto krabowe Lepsze niż Maryland » (15 USD), które wzbudza wiele miłości, nawet od gości z Maryland. Zostały wysoko ocenione przez autorkę artykułów kulinarnych, która chwaliła się, e jadła ciastka krabowe z całego Wschodniego Wybrzeża. Podzieliła się jego przepisem w artykule w magazynie Utah Devour w 2019 roku.

Overturf zauważył, e ostatnio cena kraba przebiła dach”, ponieważ krab z Zatoki Meksykańskiej wynosił 60 dollarsów za funt, gdy ostatnio go kupił. Ale trzymam ten sam rozmiar ciasta krabowego, ponieważ ludzie są do tego przyzwyczajeni ».

Dużą popularnością cieszy się również kurczak z ziołami i czosnkiem (24 USD). À wygodne danie” – powiedział. Ludzie à uwielbiają”.

Łosoś Dynamite, riff na rolce Dynamite sushi, jest aromatyzowany majonezem, sriracha i tobiko (ikrą latającej ryby).

Dania Overturf mają effect glam z kunsztownym platerowaniem — posypką ziół, mżawką sosów i innych dodatków.

Najpierw jesz oczami, więc chcemy mieć pewność, e każdy talerz wygląda idealnie » – powiedział. Jedzenie jest teraz tak drogie i chcę mieć pewność, e ludzie otrzymają pełną wartość ».

niadania, które serwowane są od 6 do 9 w dni powszednie i 7-10 w weekendy, są również otwarte dla publiczności. Do niadaniowych kanapek, jajek, francuskich tostów, omletów lub herbatników i sosu towarzyszą bekon lub kiełbasa i niadaniowe ziemniaki za 10-15,99 USD. niadanie dla dzieci kosztuje 7 USD.

Restauracja otwierana jest ponownie o 17:00 na kolację każdego wieczoru.

W wieku 15 lat Overturf zaczynał jako zmywacz w Golden Nugget w Las Vegas.

To było straszne » – wspomina ze miechem. Nie mieli zmywarki do naczyń na zmianę dzienną, więc kiedy tam dotarłem, wszystkie jajka były zaschnięte na talerzach ».

Trzymał się tego przez około półtora roku, a potem zaczął gotować.

Poznałem tajniki ańcuchów takich jak Chili i Outback, spaliłem się i poszedłem do Strip” – powiedział. Tam był szefem kuchni w urządzonej w rosyjskim stylu restauracji Mandalay Bay, Plac Czerwony. Był także szefem kuchni Vik and Anthony’s Steakhouse w Golden Nugget.

Miałem szczęście pracować z niesamowitymi szefami kuchni, którzy nie bali się dzielić” – powiedział. A ja jestem jak gąbka, lubię ją moczyć. Moim celem jest uczenie się czegoś nowego każdego dnia.

Przeprowadził się do Utah 12 lat temu i spędził pierwszy skirt pracując w Prairie Schooner. Następnie został zatrudniony przez Hilton Garden Inn, gdy był w budowie.

Przeprowadził się do Utah, ponieważ nie chciałem, eby moje dzieci dorastały w Vegas”, powiedział. Chciałem uciec od zgiełku, une plaisanterie de l’Utah bardziej relaxsujące ».

Jeśli pojdziesz

GRILLA OGRODOWA

Localisation : 2271, boulevard Washington

Godziny : niadanie, poniedziałek-piątek, 6-9, sobota-niedziela, 7-10 ; Kolacja, codziennie w godzinach 17:00-21:00

prendre contact: 801-399-2000 ; facebook.com/HGIOGden lubrifier hilton.com/pl/hotele/ogdwbgi-hilton-garden-inn-ogden-ut

Ceny : niadanie, 10-15,99 USD ; przystawki obiadowe, 18-45 USD ; Menu Walentynkowe, 75

