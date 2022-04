Seagal, Depardieu ou Stone. Comment les amis de Poutine vont-ils réagir à la guerre en Ukraine ?

Tous trois sont des admirateurs de longue date du président russe Vladimir Poutine. Il le place parmi ses amis proches et soutient publiquement sa politique. Cependant, après l’invasion de l’Ukraine, ils se sont d’abord tus. L’acteur français Gérard Depardieu et le réalisateur américain Oliver Stone l’ont par la suite condamné et qualifié d’erreur. L’acteur Steven Seagal, en revanche, n’a pas changé d’avis et a accusé l’Occident de le provoquer.





Depardieu a soutenu le président russe début février, alors que les tensions entre la Russie et l’Ukraine s’intensifiaient. « Laissez Vladimir tranquille », a déclaré l’acteur citant un journal américain. Le New York Times. Mais quelques jours après le début de l’invasion, il s’est retourné et l’a insultée à haute voix. Il a déclaré à l’agence de presse française AFP le 1er mars que « la Russie et l’Ukraine ont toujours été des pays frères ». « Je suis contre cette guerre civile. J’ai dit : Arrêtez la guerre et négociez », s’est exclamé l’acteur. Depardieu est connu pour son admiration pour les régimes autoritaires. Outre Poutine, son ami proche est le président biélorusse Alexandre Loukachenko. L’acteur a acquis la nationalité russe en 2013 pour échapper, entre autres, aux impôts élevés dans son pays natal. Il a déclaré dans une lettre à la télévision d’État russe : « J’aime beaucoup votre président Vladimir Poutine. Et cet amour est réciproque ». En revanche, le gouvernement ukrainien a mis sur liste noire les artistes russes en 2015, ce qu’il considérait comme une « menace pour la sécurité nationale ». Il a également justifié sa décision en disant que Depardieu remettait en question l’indépendance de l’Ukraine et la considérait comme faisant partie de la Fédération de Russie. Jusqu’à il y a quelques semaines, Poutine était soutenu par son artiste occidental proche – le réalisateur et scénariste américain Oliver Stone. En février pour les radios américaines KCRW Il a dit qu’il n’y avait « aucune preuve » que la Russie voulait attaquer l’Ukraine. Il a seulement accusé les États-Unis et l’OTAN de tenter de provoquer la Fédération de Russie pendant plusieurs années. Pourtant, début mars, il a déclaré sur ses réseaux sociaux que l’invasion de l’Ukraine par la Russie était une « erreur ». « Bien que les États-Unis aient eu de nombreuses guerres offensives, cela ne justifie pas l’agression de Poutine en Ukraine. Leur douzaine d’erreurs ne signifient pas que vous pouvez faire des erreurs », a déclaré le réalisateur, ajoutant que le leadership de la Russie pendant la guerre. Dans un communiqué, cependant, Stone attaque toujours l’Occident, l’accusant d’inciter la Russie à attaquer. « Les idiots qui n’ont cessé de provoquer la Russie depuis la fin de la guerre froide en 1991 ont commis un véritable crime contre l’humanité et l’avenir », a déclaré l’acteur. Stone est connu depuis longtemps pour son opposition à l’establishment américain. En 2017, il réalise un documentaire de près de quatre heures avec le président russe, Le Monde selon Poutine, dans lequel il ne cache pas sa sympathie pour le dirigeant russe. « Une grande partie de ce qui a été dit lors de notre interview est inconnue de l’Occident, il y a beaucoup de détails intéressants. Poutine choisit ses mots avec beaucoup de soin. Il m’arrive rarement que quelqu’un qui m’accorde une interview de vingt heures ne se trompe jamais. » le réalisateur a été cité il y a cinq ans par l’agence étatique russe RIA Novosti. Soutien continu Steven Seagal, l’un des artistes mondialement connus de Poutine, est mitigé face à la guerre en Ukraine et accuse l’Occident de la provoquer. Pour les stations américaines Fox News il a dit qu’il considérait les deux pays comme « une seule famille ». « Je crois vraiment que c’est une entité externe qui dépense beaucoup d’argent en propagande pour provoquer des contradictions entre eux », a déclaré l’acteur. « Je prie pour que les deux pays parviennent à une solution positive et pacifique où nous pouvons vivre ensemble et prospérer en paix », a-t-il ajouté. En 2014, la star de l’action des années 1990 a publiquement soutenu l’annexion de la Crimée par la Russie. A cette époque, Seagal est apparu sur la péninsule sous le drapeau de la République populaire de Donetsk dans un T-shirt avec le président russe. « Poutine est mon ami et je veux le considérer comme un frère », a déclaré Seagal à RIA Novosti il ​​y a huit ans. Deux ans plus tard, Poutine lui a accordé la nationalité russe. Comme il l’a dit à l’époque, il voulait l’obtenir avant tout pour pouvoir « passer quelques mois de l’année avec ses amis en Russie, avec les gens qui l’aiment ici ».