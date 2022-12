Se souvenir de la Tchécoslovaquie tombée en France : un deuxième parc de la paix a été créé

Les célébrations de la Journée des anciens combattants en France prennent une dimension tchèque extraordinaire. À l’occasion du 104e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, un deuxième parc de la paix tchécoslovaque a ouvert ses portes près du village de Vouziers dans les Ardennes. Il a été réalisé dans le but de commémorer symboliquement les soldats tchèques et slovaques qui ont combattu aux côtés des forces armées des pays dits du Triple Accord.

Important Un sentier tchèque de la Première Guerre mondiale mène à un cimetière du village Chester près de la ville vouzier. Un deuxième parc de la paix tchécoslovaque y a été ouvert à la mémoire des légionnaires tchécoslovaques tombés. Il se déroule dans des lieux où se sont déroulées des batailles célèbres pendant la Première Guerre mondialeterron. « Nous nous sommes basés sur l’histoire du lieu, en fait c’est un cimetière militaire. De nombreux soldats tchécoslovaques sont morts ici et nous avons voulu faire référence à cela », explique l’architecte du studio Jan Augustin.

Le Parc de la Paix à Vouziers fait partie d’un projet visant à relier les frontières des fronts de guerre en France de la frontière avec la Belgique à la frontière avec la Suisse. « Le deuxième parc de la paix tchécoslovaque en France est un projet soutenu par la fondation familiale Karel Komárek principalement parce qu’il apporte avec lui l’opportunité de réaliser à quel point il est important en ce moment de préserver des valeurs telles que la paix, la démocratie et la liberté. Et de réfléchissez à ce que nous pouvons faire pour maintenir ces valeurs, en particulier pour les générations futures », explique Kristýna Halounová, responsable du programme.

« Il s’agit bien sûr d’une initiative très précieuse de l’association française et nous sommes très heureux qu’après l’ouverture du parc de la paix tchèque et slovaque au nord d’Arras il y a trois ans, un deuxième parc ouvre ici même dans le quartier de Vouiziers », a-t-il déclaré. a commenté l’attaché militaire en France Michal Suchánek.

Le Jardin de la Paix de Vouziers est composé de 282 bouleaux plantés dans un étroit fossé circulaire. L’abondance de troncs et de branches évoquait chez les visiteurs du monument naturel le sentiment qu’ils marchaient dans le brouillard qui rendait les conditions sur le champ de bataille difficiles, et qu’ils ne pouvaient pas voir aveuglés par les gaz de la bataille. Les bouleaux disparaissent peu à peu au profit des tilleuls, symbole national des Tchèques et des Slovaquessur.

Découvrez le nouveau Peace Garden et les photos de l’inauguration :

