se faire passer pour le jeune Anthony Laroche sur un site de rencontre qui attire 342 femmes

La véritable identité de cet homme de 70 ans

Trois mariages derrière lui, deux cohabitations, un fils dont il ne s’est jamais soucié et une réputation de conquérant infidèle, Sion a été décrit par son ex-femme comme un « menteur » et un « pêcheur », avec 3 condamnations derrière lui pour une travail non déclaré. , fraude fiscale et chèques sans provision. Au cours d’une décennie de pratique trompeuse consistant à attirer des femmes aux yeux bandés, il s’est répété « quand elles me verront, elles resteront avec moi ». Il a déclaré aux enquêteurs qu’il n’y avait aucune tromperie pour la photo : « beaucoup veulent juste du sexe, parfois je me sens dégoûté par la malhonnêteté des femmes, je ne me sens coupable de rien. Je ne suis pas un prédateur », a-t-il protesté, déclarant que beaucoup de ils ont posté des photos « Sophie Marceau ou Charlize Theron » dans l’annonce.