scène de film tchèque? J’ai des sentiments contradictoires à son sujet, a déclaré le critique de cinéma František Fuka Company | Nouvelles | Potins de Pilsen

František Fuka travaille comme une personne polyvalente. Dans les années 1980, il a programmé des jeux informatiques et, ces dernières années, son nom a été principalement associé au cinéma et à tout ce qui l’entoure. Au cours d’un quart de siècle, il a écrit des milliers de critiques de productions cinématographiques. Dans le passé, il était également l’un des westerns populaires à voix rapide sur cassettes VHS. Depuis les années 1990, il traduit des sous-titres en anglais pour des films qui correspondent à ses goûts, tels que The Rock, Star Wars et South Park. Il parle de réalisation de films et de services de streaming dans le prochain épisode de la série No Napkins.

Pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas. Qui est Frantisek Fuka ?

Je dirais que je suis relativement connu dans certains milieux bien précis. Par exemple, parmi les personnes intéressées par les micro-ordinateurs dans les années 1980, ou parmi les personnes intéressées par des critiques spécifiques de certains films ou des sous-titres de films. Mais si les lecteurs ne me connaissent pas, ils manquent probablement quelque chose d’important.

Vous critiquez des films depuis plus d’un quart de siècle. Vous souvenez-vous de la première critique ?

Je pense que j’ai été le premier à publier une critique de « Star Wars Episode IV » lors de sa première sortie ici (qui remonte à 1991). Comme je n’écrivais pour aucun magazine à l’époque et qu’Internet n’existait pas, je l’ai publié sur FidoNet, qui était une sorte de précurseur d’Internet et du courrier électronique, connecté via un modem téléphonique. J’avais vu ce film plusieurs fois auparavant en vidéo, mais j’ai écrit une critique sur sa sortie principalement parce que j’étais tellement ennuyé par le doublage tchèque à l’époque.

Combien d’avis avez-vous dans votre compte ? Pouvez-vous les calculer approximativement ?

C’est une question intéressante à laquelle je n’avais jamais pensé auparavant. Maintenant, j’ai vérifié que depuis 2007, lorsque j’ai publié des avis sur mon propre domaine (et j’écris plus que jamais auparavant), j’en ai posté environ 2500 ici. Donc vous pouvez estimer que de 1991 à aujourd’hui, dans tous les médias il y en a probablement autour de 4000. Probablement.

Comment avez-vous trouvé quelque chose comme ça?

Depuis l’enfance, j’aimais le cinéma et j’ai regardé presque tous les films projetés dans notre pays. Puis j’ai commencé à traduire des cassettes vidéo piratées et mon amour du cinéma est resté avec moi. Alors, quand l’occasion s’est présentée de partager mes réflexions sur le film avec quelqu’un, j’ai accepté avec plaisir.

Si vous deviez nommer trois films que vous voudriez revoir et revoir, quels seraient-ils ?

On me pose souvent cette question, et d’ailleurs, j’ai exactement trois films qui sont mes préférés depuis longtemps (pas forcément dans cet ordre) et j’adore les apprécier encore et encore : « Dead Ringers », « Field of Dreams » (« Field of Dreams ») et « Stolen Christmas » (« The Nightmare Before Christmas » de Tim Burton). Vous pouvez trouver des « revues rétro » sur les trois à mon blog.

Vous êtes l’une des voix off populaires des films rapides de l’ère VHS. Comment l’ensemble du processus a-t-il alors fonctionné ?

Au début, cela fonctionnait en regardant des films, puis en obtenant un magnétophone avec un microphone et une voix pour prononcer mes traductions rapides (pas d’image). Ensuite, on m’a prêté une vidéo à deux pistes (chose très chère à l’époque), pour que je puisse traduire même avec les images. A cette époque (deuxième moitié des années 1980), j’ai reçu 100 CZK des pirates pour un film.

Comment caractérisez-vous la scène cinématographique tchèque post-révolutionnaire ?

J’ai des sentiments mitigés à son sujet. Juste après la révolution, j’ai trouvé les films tchèques absolument terribles. Récemment, la qualité a augmenté. Et de nos jours, la plupart des films tchèques appartiennent à l’une des deux catégories suivantes : « Comédie facile » ou « Psychodrame, où tout le monde est fou et suicidaire, y compris le public ». Quand un film sort qui ne correspond à aucune de ces deux cases, c’est un jour de congé pour moi. Malheureusement, il y a tellement de films tchèques que quelques bons peuvent me « glisser entre les doigts » et je ne les verrai jamais, car j’ai cru à tort qu’ils appartenaient à l’une de ces boîtes.

Ressentez-vous un plus grand effort dans le travail hollywoodien aujourd’hui pour une approche plus juste de sujets plus sensibles que par le passé, disons au cours du dernier millénaire ?

Je ressens cette envie, et il est logique qu’elle se manifeste dans le travail hollywoodien, comme elle se manifeste dans toute la société contemporaine (et aux États-Unis en particulier). Mais personnellement, l’époque où faire des films était offensant et où l’humour n’avait pas vraiment d’importance mesurait si je trouvais ça drôle ou non – pas par qui en était offensé me manque.

Vous traduisez des sous-titres anglais pour les distributeurs de films. Y a-t-il des cas où vous préférez personnellement montrer des films avec dub tchèque plutôt qu’avec des sous-titres ?

Très rarement. Surtout quand j’aime les vieux films que j’ai regardés en grandissant dans le cinéma tchèque et je me souviens encore de les avoir doublés à l’époque. Ainsi, par exemple, les comédies folles françaises et italiennes des années 70 et 80 (si leurs doublages existent toujours à partir de ce moment-là).

L’émergence des plateformes de streaming a-t-elle changé la scène cinématographique ?

Oui, très basique et dans presque tous les sens. Et ça va le changer. Je crois qu’avec le temps, les fans des films de Woody Allen ou de Jim Jarmusch se sépareront de plus en plus radicalement des fans des Avengers et de Star Wars et consommeront leurs films préférés d’une manière totalement différente.

A quels changements peut-on encore s’attendre ? Peut-on s’attendre à ce qu’il devienne une priorité du cinéma pour les plateformes de streaming à l’avenir, remplaçant même les salles de cinéma ? Cela ne s’est-il pas déjà produit d’une manière ou d’une autre ?

Faire des films pour les plateformes de streaming a ses spécificités, de même que consommer des films sur les plateformes de streaming. La croissance de ces services montre qu’ils ont au moins un sens commercial et qu’ils sont là pour rester. Ce qui me déprime personnellement parce que je n’aime généralement pas les films faits pour les plateformes de streaming, y compris les films faits pour eux par mes cinéastes préférés (par exemple David Fincher, Robert Zemeckis).

La suite du film Avatar est récemment sortie en salles. « The Number One » en 2009 a introduit une nouvelle technologie 3D et a offert aux téléspectateurs une nouvelle dimension de l’expérience cinématographique. C’est quoi la suite ?

Je tiens à vous corriger : Le premier avatar n’apportait pas de « nouvelles technologies », il ne faisait que perfectionner les différentes technologies qui existaient à cette époque, car Cameron était un perfectionniste, un maniaque et avait assez d’argent. Et maintenant, la suite a fait de même. Encore une fois, j’ai été époustouflé par les aspects techniques et le métier, et encore une fois, l’intrigue et le jeu m’ont laissé un peu froid. Personnellement, je suis désolé que Cameron ait consacré 13 ans de sa vie à « Avatar » au lieu de faire de nouvelles suites à « Aliens » et « Terminator » et d’empêcher ainsi le déclin de cette série de films.

Selon vous, quel est le meilleur film de 2022 ?

Peut-être un film de Baz Luhrmann « Elvis », mais je ne veux pas le revoir de si tôt. Je ne pense pas qu’un seul film de 2022 m’ait époustouflé (dans le bon sens).