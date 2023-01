Le football français est tombé dans un tel chaos que le patron de l’association locale Noël Le Graët a été plusieurs fois soupçonné de harcèlement sexuel. Cette fois, l’agent de la joueuse Sonia Souidová, qui souhaitait négocier avec Le Graët de plus grands avantages pour le football féminin, a porté de sérieuses accusations.

Football français et affaires de harcèlement sexuel ? Malheureusement, ce n’est pas nouveau. En 2014, la star de l’équipe nationale Franck Ribéry et Karim Benzéma. Alors que le prénom a admis avoir eu des relations sexuelles, Benzema a nié avoir eu des relations sexuelles avec Zahia Deharová alors âgée de seize ans.

Cependant, le tribunal a par la suite acquitté les deux anciens représentants des charges. En France, il est légal d’avoir des relations sexuelles à partir de 15 ans, mais les prostituées ne peuvent vaquer à leurs occupations qu’après leur dix-huitième anniversaire. Ribéry a déclaré au tribunal qu’il avait donné de l’argent à Dehar pour acheter de la nourriture, des billets d’avion et des hôtels.





Une affaire choquante similaire s’infiltre actuellement au pays du Coq. Il a accusé le président Le Graët dans une interview pour Journal L’Équipe agent de joueur Sonia Souid. « Il ne m’a jamais considéré comme un agent, mais seulement comme un dessert », a-t-il expliqué dans une interview.

Le Graët aurait fait des propositions obscènes à l’agent de l’homme de 37 ans entre 2013 et 2017, lorsque Souidová et le patron du football français s’occupaient d’une plus grande promotion et d’une plus grande trésorerie pour le football féminin. L’homme de 81 ans aurait envoyé des messages à Souid l’invitant à dîner et disant qu’il lui manquait. Il n’aurait jamais dû y avoir d’offres sexuelles directes, mais Le Graët aurait fréquemment indiqué aux agents que si elle voulait promouvoir avec succès le football féminin, elle devait se livrer.





Le Graët était un homme extrêmement impopulaire dans l’ensemble de la France. Auparavant, le ministre français des Sports avait ordonné un audit gouvernemental en réponse aux informations des médias selon lesquelles Le Graët avait menacé ou abusé sexuellement ses employés. L’un des meilleurs joueurs du monde a déjà critiqué l’oligarchie française Kylian Mbappé.

Cependant, il n’est pas encore possible de dire si ces allégations seront confirmées.