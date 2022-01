Scandale au PSG : une phrase que l’un des attaquants a dite à Hamraoui et ça a changé l’enquête

Aminata Diallo demande à la police d’enquêter sur la relation personnelle de Kheira Hamraoui.

L’actualité qui a véritablement secoué le monde du football continue d’ajouter des chapitres et le dernier promet de prendre une tournure inattendue dans l’enquête. Comme révélé CMR, l’un des hommes cagoulés qui a brutalement agressé la joueuse Kheira Hamraoui l’a accusé d’avoir une relation avec un « homme marié ».

Cette nouvelle rejoint les exigences de la footballeuse du Paris Saint Germain Aminata Diallo, qui a été libérée sans inculpation jeudi après-midi dernier par la Police judiciaire de Versailles (PJ) après avoir passé plus de 36 heures en détention pour son implication présumée dans l’affaire.

« Alors on couche avec un homme marié ? serait une phrase prononcée par l’un des agresseurs de l’ancien athlète barcelonais, qui a dû être admis à l’hôpital de Poissy, où ils lui ont fait plusieurs points de suture.

appel, qui était initialement liée à une agression violente contre Hamraoui et l’existence d’une rivalité interne au sein de l’équipe féminine de la capitale française est toujours suspectée, selon les informations qu’elle a traitées. Parisiens, a incité les autorités à enquêter sur les relations personnelles de Kheira Hamraoui.

Le journal a indiqué qu’une série de SMS anonymes avait été envoyée à différents joueurs français depuis leur retour au club Hamraoui au cours de l’été européen dernier. Dans cette commémoration il est confirmé que le footballeur de l’équipe de France Elle sort avec un « homme marié issu du monde du football », supposé endetté et présenté comme un « méchant ».

Équipe, pour sa part, il a déclaré que les destinataires des messages étaient Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Aminata Diallo y que L’expéditeur serait l’ex de Hamraoui, avec qui il aurait eu une relation de trois ans alors qu’il jouait à Barcelone. Son interlocuteur a soutenu que Le footballeur du PSG va détruire sa vie et se venger de lui en faisant de même.

Après sa libération, l’avocat d’Aminata, Mourad Battikh, a déploré la fureur médiatique entourant son client. « Il est regrettable que Diallo ait été arrêté de cette manière, alors qu’il a pu répondre à une citation à comparaître pour un procès libre et ne pas faire l’objet d’un acte de détention. Par ailleurs, Mme Aminata Diallo déplore la mise en scène d’une rivalité parfaitement montée entre elle et Mme Kheira Amraoui qui justifierait son attaque contre sa coéquipière. Cette théorie ne correspond pas à la vraie nature de leur relation.

« Il a coopéré avec les agents de la Police Judiciaire, tant dans la recherche, l’exploitation de leurs téléphones… Rien n’a été trouvé impliquant Mme. Diallo. C’est une jeune femme qui mène une vie exemplaire sur et en dehors du terrain, s’étant battue toute sa vie pour en arriver là où elle est aujourd’hui. Ce qui lui est arrivé continue d’être très destructeur », a déclaré l’avocat lors d’un dialogue avec BFMTV. Et puis il a ajouté : « Je voudrais profiter de cette occasion pour dire avec insistance qu’il est maintenant libéré et qu’il est temps pour lui de retourner au travail, de faire de son mieux ; c’est-à-dire jouer sur le terrain, aider l’équipe à gagner le match, le titre et peut-être être sélectionné pour l’équipe de France.

Un autre de ceux qui s’est prononcé contre ce qui s’est passé était Amadou Diallo, le père du footballeur. En dialogue avec Parisiens, l’homme a déclaré que « Aminata a été injustement accusée. C’est dégoutant. Ils l’ont arrêté et sont restés en détention pendant plus d’une journée pour quelque chose qu’il n’a pas fait. Sa réputation a été endommagée. Aminata n’est pas le genre de personne qui aime trouver des ennuis. Ce n’est pas le caractère de ma fille. Je connais ma fille. Il est contre l’injustice. Il ne ferait jamais ça. »

Sa mère, de son côté, a déclaré : « Quand j’ai entendu à la télévision pourquoi ils le critiquaient, c’était comme si l’immeuble m’était tombé dessus. J’étais choqué, blessé, déçu. Aminata ne peut pas avoir ce comportement. Il a son propre caractère, c’est vrai, mais il ne cherche pas une histoire. Ce n’est pas cruel, ce n’est pas mauvais. Ce qu’on a dit de lui pendant deux jours était inhumain. Aminata a toujours voulu réussir, mais elle n’a jamais été jalouse de ses coéquipières ».

Rappelons que cela s’est passé le 4 novembre au retour d’une soirée avec toute l’équipe dans un restaurant du Bois de Boulogne. Après s’être rendu chez lui ou chez une autre collègue (Sakina Karchaoui), Diallo conduisait à Chatou (banlieue de Paris) pour déposer Hamraoui chez lui lorsqu’ils ont été agressés par deux hommes cagoulés. L’un d’eux a frappé Hamraoui avec une barre de fer, lui causant plusieurs blessures aux jambes et aux bras.

Autre point important dans cette histoire, c’est que ce jeudi, devant le juge, il y a eu un affrontement entre les deux joueurs impliqués et Sakina Karchaoui, en tant que témoin.

