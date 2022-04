Saut à ski. Milesi et Pagnier sont champions de France, curieux vainqueurs par équipe

La France termine l’hiver sur la colline de 90 mètres des Tuffes. Le championnat national se joue les vendredis et samedis. Enzo Milesi et Joséphine Pagnier pourraient profiter des médailles d’or. Après des mois de repos, Jonathan Learoyd, le meilleur sauteur français de ces dernières années, est de retour après une longue pause due à des problèmes de santé.

Joséphine Pagnier

Le championnat commence vendredi par une lutte d’équipe. La composition de l’équipe gagnante du Jury est assez extraordinaire. Eh bien, il n’y a pas de sauteurs dans l’équipe championne de France de saut à ski. L’équipe gagnante était composée de trois nordiques combinés – Matteo Boud, Marco Heinis, Laurent Muhlenthaler et la sauteuse à ski Joséphine Pagnier. Le vainqueur compte 26,5 points d’avance sur l’équipe savoyarde, à savoir Jonathan Learoyd qui fait un bond en arrière, ainsi que Valentin Foubert, Alessandro Batby et Mathis Contamine. Mont Blanc (Jules Chervet, Julien Gay, Ari Rerellin, Enzo Millesi) est troisième, à 51 points de la médaille d’argent. 12 équipes ont commencé.

Les compétitions individuelles ont lieu le samedi. Chez les femmes, Joséphine Pagnier s’est révélée la meilleure avec des sauts en 86 et 86,5 m.L’athlète, qui avait moins de vingt ans, a remporté son quatrième titre national consécutif. Pagnier a connu une saison très réussie, culminant à la troisième place de la Coupe du monde à Hinzenbach. Julia Clair est deuxième avec 83,5 m et 80 m, perdant 15,5 points au profit de la gagnante. La médaille de bronze n’a été remportée que par Lilou Zepchi, 15 ans, avec un score de 80 et 82,5 m. La jeunesse française, qui avait réalisé un excellent résultat en Alpine Cup l’hiver dernier, a perdu 11 points à la deuxième place. Un fait intéressant est la performance de Colin Mattel, un champion du monde et médaillé olympique, qui n’a pas été un concurrent actif depuis plusieurs années. Il a pris la cinquième place parmi les douze joueurs secrets.

La compétition masculine a été remportée par Enzo Milesi, le septième joueur aux Championnats du monde juniors à Zakopane. Lors de ses essais, il a marqué 92 et 91,5 m. Deuxième, à six points de Milesi, se trouve la combinaison nationale norvégienne Laurent Muhlenthaler, classé 23e au classement général de la Coupe du monde dans sa discipline. Aujourd’hui, il a sauté 87,5 m et 91,5 m. La troisième place, un point derrière Muehlenthaler, est Alessandro Batby après avoir sauté à 89,5 et 91,5 m. Il envisage de retourner définitivement sur les collines pendant la transition sanitaire. Il a fait sa dernière apparition en compétition FIS en septembre 2020 lors de la Coupe continentale de Wisła.

Résultats des compétitions individuelles disponibles >>>TUTAJ<<