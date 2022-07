Satková brille dans le canoë même d’une morsure de chien. Le slalom olympique brutal ne lui plaît pas

La skieuse de slalom aquatique de 20 ans Gabriela Satková commence à avoir un impact significatif dans le sport du canoë, après deux titres mondiaux juniors en 2018 et 2019. En 2020, elle est devenue championne d’Europe et a décroché le bronze aux championnats du monde de l’an dernier à Bratislava . Il a décroché l’argent aux Championnats du monde U23 qui se sont tenus à Ivre, en Italie, le week-end dernier.

Quelle est la valeur de cet argent pour vous ?

Pas trop de miel. J’ai remporté pas mal de médailles dans les meilleures compétitions internationales et j’ai toujours eu beaucoup de respect pour elles. Cependant, chaque course est différente, se déroulant dans un environnement différent, sur une piste différente, dans des conditions différentes, ce qui rend impossible de hiérarchiser la valeur de ce métal précieux. La joie d’une performance réussie est toujours grande.

À quel point le parcours vers le podium de cette année a-t-il été difficile ?

Ce n’était en aucun cas un chemin facile pour moi d’atteindre presque le sommet. L’eau change beaucoup là-bas, beaucoup de choses peuvent mal tourner là-bas, donc je ne regrette même pas un seul robinet. De plus, j’ai rendu la course plus compliquée par le fait que j’étais premier aux qualifications et en demi-finale, donc dernier en finale. Le stress mental avant mon dernier voyage était plus important que lorsque j’ai roulé depuis le début.

Es-tu satisfait de tes performances dans les autres compétitions ?

La patrouille de canoë et de kayak a été très réussie pour nous et nous avons vraiment passé un bon moment. Quant aux kayaks individuels, je n’avais pas de « gros yeux » avant la course, donc même la septième place m’a donné satisfaction. A part ça, j’ai essayé la piste avant d’aller en canoë. Je dois admettre que je suis arrivé en finale depuis la dernière place en demi-finale, ce qui est un coup de chance.

Quelles sont les conditions générales du championnat ?

Comparé à d’autres événements similaires à l’étranger, l’un des meilleurs. Tout notre groupe étranger était détendu, le plaisir ne manquait pas et, grâce aux organisateurs, même la nourriture était excellente. La seule chose désagréable était qu’il faisait plus de trente degrés. Il y avait beaucoup de fans dans les tribunes, et il y avait aussi des Tchèques. Donc super ambiance.

Vous avez eu beaucoup de succès en tant que canoéiste. Comment faire du kayak ?

C’est une discipline en plus pour moi, je la ride pour le plaisir, sans la pression à mettre. Je n’ai pas de grandes exigences à ce sujet, et le kayak aide aussi mon canoë à paraître.

Que pensez-vous du slalom extrême, qui est même censé être au programme des JO dans deux ans à Paris ?

Cela peut être intéressant et cela peut même être intéressant pour le public, mais ce n’est pas intéressant pour moi. C’est dangereux, voire brutal, avec un certain risque de blessure, ce qui est d’ailleurs récemment arrivé à la « numéro un » tchèque Tereza Fišerová, qui s’est retrouvée à l’hôpital avec un sourcil déchiré. Ce slalom a besoin d’un combattant et je ne veux combattre personne, moi non plus.

Quelle est la différence de compétition entre les U-23 et les seniors ?

Il y a presque toujours 40 à 50 femmes qui font du canoë au départ de la course dans les deux catégories, les meilleures du groupe des jeunes commençant déjà à s’imposer parmi les femmes seniors, bien qu’il y ait plus de compétition.

Étudier à l’université et être un athlète de haut niveau en même temps est très exigeant. Avez-vous réussi à le gérer sans problème majeur ?

J’ai étudié le commerce international à l’Université d’économie de Prague. J’adore aller à l’école et j’ai eu une première année réussie. Cependant, ce n’était pas facile pour moi, c’était exigeant surtout en termes de temps, mais aussi mentalement, il y avait aussi de la nervosité. Cependant, mon entraîneur, mon école et mes amis étaient tous là pour moi, sans eux je ne pourrais pas le faire. Je me soucie tellement de l’éducation que je n’ai aucun problème après la fin de ma carrière sportive.

Comment s’est passé votre voyage en équipe nationale tchèque ?

Jusqu’à l’âge de 13 ans, à part le canoë, j’ai pratiqué la natation de compétition et pendant longtemps je n’ai pas pu décider quel sport choisir. Cependant, lorsqu’un chien m’a mordu l’œil, je n’ai pas pu entrer dans l’eau chlorée après l’opération. Je ne suis jamais retourné à la natation et après avoir déménagé de Brno à Prague, j’ai commencé à me consacrer entièrement au slalom aquatique.

À quel événement aimeriez-vous encore assister cette année ?

Le plus important est le championnat du monde à Augsbourg en Allemagne fin juillet. Sur une piste techniquement exigeante et difficile à prévoir, le point d’interrogation est de savoir si la performance de toute notre équipe nationale suffira dans une grande compétition. Je participerai ensuite au Championnat d’Europe des moins de 23 ans, au championnat national et à deux Coupes du monde. J’ai donc encore un programme assez riche devant moi.

Et vous avez de grandes envies ou même des rêves ?

On pourrait penser que ce seront les Jeux olympiques de Paris. Même s’ils sont quelque chose de très spécial et que j’aimerais connaître leur humeur un jour, ce n’est pas un événement que je vise dans ma tête. C’est triste et étrange car un seul participant de chaque discipline est autorisé à prendre part au slalom aquatique. L’année dernière, Tereza Fišerová est bien arrivée à Tokyo, et qui sait ce qui se passera dans deux ans. Maintenant, mon grand désir est de bien performer dans le sport et de poursuivre avec succès mes études universitaires.