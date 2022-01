L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison pour avoir financé illégalement sa campagne électorale. Le tribunal a rendu un verdict plus sévère que prévu, mais « Sarko » n’ira pas en prison. La justice limite sa liberté à l’aide d’un bracelet électronique, il peut purger sa peine à domicile. Mon client va faire appel du verdict, a déclaré l’avocat Thierry Herzog.

« Ce n’était pas sa première campagne, il connaît la loi. De plus, il a été averti à deux reprises par écrit du risque de dépassements de dépenses. Et Nicolas Sarkozy a poursuivi le meeting dans les mêmes conditions », a expliqué la juge Caroline Viguierova à la décision du Paris rechercher.

L’ancien président français a dépassé ses dépenses de campagne financées par l’État de plus de 16 millions d’euros.

Les dépenses pour la campagne présidentielle ont dépassé la date butoir de Sarkozy du 10 mars, huit semaines avant l’élection. L’ancien président le savait, mais le lendemain, il a organisé un meeting géant à Villepinte au nord de Paris, qui a coûté six millions d’euros. À l’approche des élections, un homme politique surnommé Sarko a organisé des rassemblements électoraux presque tous les jours, dont deux grands meetings à Paris qui ont coûté plusieurs millions d’euros.

Cependant, l’ancien homme politique de soixante-six ans a nié les allégations lors du procès. « Nous avons peut-être fait une erreur. ‘Mais y avait-il une mauvaise intention? Non, non », a-t-il soutenu, affirmant qu’il avait toujours suivi les conseils de son équipe et avait même annulé deux réunions prévues.