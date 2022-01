: Santander Espagne, la deuxième entreprise au monde avec de meilleures conditions de travail ::

21/01/2022 L’entité se positionne comme le premier employeur à travailler en Espagne et comme le deuxième meilleur employeur parmi plus de 1 800 évalués par les meilleurs employeurs du monde. C’est la deuxième année consécutive qu’elle reçoit ce prix et la sixième à recevoir la certification européenne ou le Top Europe Blue Seal, dont seules quatre banques dans le monde disposent.

Pour la sixième année consécutive, Santander a obtenu la certification European Top Employers 2022, qui reconnaît les conditions de travail supérieures que la banque offre à ses employés et la contribution à leur développement personnel et professionnel. Seules quatre banques dans le monde, dont Santander, ont un sceau européen. Pour ce faire, les entreprises doivent obtenir la certification Top Employers dans au moins cinq pays européens. A cette occasion, Santander a reçu cette reconnaissance sur ses trois principaux marchés en Europe – Espagne, Pologne et Royaume-Uni – et dans les unités Consumer Finance de Santander en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en France et en Belgique. De plus, cette distinction est également obtenue au Chili.

Cette année, comme en 2021, la certification met particulièrement en lumière le cas de l’espagnol Santander, qui a reçu la certification Top Employers pour la deuxième année consécutive et qui place l’entité comme la première entreprise offrant les meilleures conditions pour ses employés en Espagne et comme le deuxième meilleur employeur d’Espagne parmi 1 800 évalués par les meilleurs employeurs du monde. Le développement de politiques qui garantissent et mettent l’accent sur le bien-être professionnel, le développement et les opportunités de carrière, ainsi que tout ce qui concerne l’environnement et le climat de travail, sont quelques-uns des aspects qui obtiennent les meilleures notes dans l’enquête menée. par Top Employers pour fournir une certification.

Cette certification démontre l’engagement de la banque à se positionner comme l’une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler et fait suite à d’autres récompenses reçues par Santander, comme faire partie des 25 meilleures entreprises pour lesquelles travailler dans le monde selon Great Place to Work, qui reconnaît une excellente expérience employé et une relation de confiance basée sur l’impartialité et l’égalité.

Le programme Top Employers Institute certifie les organisations en fonction de leur participation et des résultats de l’enquête sur les meilleures pratiques RH, qui analyse 6 domaines de ressources humaines divisés en 20 sujets différents, tels que la stratégie des ressources humaines, l’environnement de travail, l’acquisition de talents, l’apprentissage, la santé et la diversité et l’inclusion, parmi tant d’autres.

Le Top Employers Institute, fondé il y a plus de 30 ans, est une organisation mondiale dédiée à reconnaître les meilleures entreprises pour lesquelles travailler et l’excellence dans la gestion des ressources humaines. Grâce au programme de certification Top Employers Institute, les entreprises participantes peuvent être validées et certifiées en tant qu’employeur de référence. Le programme mondial du Top Employers Institute a certifié 1 857 entreprises dans 120 pays sur les 5 continents. Plus de 8 millions d’employés travaillent actuellement pour des entreprises certifiées Top Employers dans le monde entier.