Sans surprise, Sivak a maintenu sa séquence sans défaite, mais il n’a pas relevé le défi du talent de la boxe.

L’un des moments forts du gala Gate of Heroes 26 d’hier a été le match K-1 entre les invaincus Vasek Sivák et Vlad Lengalqui l’a amené comme remplaçant à la douzième minute, lorsque toutes les tentatives d’importer un adversaire étranger ont échoué.

Le combattant chevronné de Znojmo n’est certainement pas venu pour l’argent, et il n’est pas non plus entré dans le combat avec le respect exagéré que tant d’autres avant lui ont fait. Mais Sivak est plus rapide, plus explosif et utilise une grande variété de techniques dans ses attaques. Au fil du temps, l’avantage de son côté a commencé à devenir plus évident, Lengál a également ralenti, et même de lourds coups de poing au fond ont endommagé son physique. Pourtant, il est resté dangereux jusqu’au dernier gong. Cependant, il n’y a aucun doute sur le gagnant.

Alors que Lengál a gagné le respect de Sivak, ce n’était pas possible pour Kelvin « Golden Boy » Soquessa, qui est venu le défier sur le ring après le match. Les nerfs ont travaillé et Vašek l’a repoussé agressivement après un court échange de mots. Mais le jeune talent de la boxe reste calme :

« Tout d’abord, je tiens à féliciter Vašek avec tout le respect que je lui dois pour la performance d’aujourd’hui, ce fut un beau combat et je dirai que sa performance était très bonne. Il est l’un des meilleurs boxeurs de la République tchèque et, surtout, c’est aussi le champion de boxe de la République tchèque. Je veux donc le défier ici. Je dirais que je suis le premier Tchèque, le premier Tchécoslovaque à défier Vaška à son premier combat professionnel. Je dirais que ce sera plus que des débuts adéquats pour moi et je lui souhaite à nouveau félicitations avec tout le respect que je lui dois. Pour certaines de ses actions, je le respecte, je sais que c’est un spectacle.

Mais Sivák n’aime pas le fait qu’un jeune combattant professionnel qui n’a pas travaillé d’arrache-pied veuille se faire un nom. C’est compréhensible, mais dans un accès d’émotion il l’exprime dans une vulgarité inutile. Le modérateur Michal Frabš n’a pas aimé non plus :

« Mesdames et messieurs, je sais que c’est probablement une petite partie de cela, mais je suis de la vieille école, je ne l’achète tout simplement pas. J’étais ici il y a trente ans à la naissance du kickboxing et de la boxe de facto et je n’aurais jamais permettre cela. Un défi est un défi, je parle un peu de détritus, mais je suis très heureux d’être vieux maintenant. Si un représentant me faisait ça, et je respecte beaucoup Vášek, je ne le ferai pas fais-le « Ne le prends pas, je ne le mange pas. Cela ne devrait pas être fait ! Nous nous respectons tous, nous sommes faits de chair et de sang. Nous naissons seuls et un jour nous dessinerons nos propres épines. » Et puis nous nous excuserons, donc je ne peux pas mordre ce bavard. »

Cependant, dans les coulisses, Vašek a choisi un vocabulaire différent et v entretien avec Vilem Cae il a expliqué ce qui l’avait tellement excité. « S’ils m’ont au moins préparé pour ça, ou m’en ont parlé. Après tout, j’ai l’habitude de parler à ce type, puis il vient sur le ring et me regarde, me regarde dans les yeux comme s’il avait une vue. Je déteste ça. Je suis réel et je ne veux pas intimider juste les gens je ne joue pas pour rien je suis et je serai réel j’espère qu’il changera d’avis et ne fera pas semblant d’être humble .parce que je déteste ça.si tu es si humble espèce de noix de coco, tu ne vas pas juste là-dedans, il intimide les gens que tu connais ? % qu’il aurait dû y aller pour la plus grande star. Qu’est-ce que c’était ? Ils auraient dû me le dire et me payer pour ça.

Il est peu probable que le match ait lieu de si tôt, à moins que les promoteurs ne soient prêts à payer pour cela. Sivak ne se concentre pas sur la boxe, il n’a donc aucune raison d’accepter un défi dans ce sport, surtout lorsqu’il entre dans la prestigieuse organisation mondiale avec un score professionnel de 21:0.