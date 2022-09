Sans force, caractère et énergie. La réalité entre les élites est inévitable, Deschamps répond à l’échec de la France – T sport – Télévision tchèque

Étonnamment, la France n’a pas gagné dans le groupe A1 et n’a obtenu que deux points. Ils ont terminé leur rencontre de juin par une défaite 0-1 à domicile contre la Croatie lundi et n’ont plus aucune chance de se qualifier pour la finale du tournoi Final Four. Lors des deux tours de septembre, les défenseurs de l’or mondial se battront juste pour rester dans la ligue supérieure.

« Nous manquons de force, de caractère et d’énergie. Nous devons l’accepter, même si cela fait mal parce que nous n’avons pas gagné. Même moi, je n’ai pas assez d’énergie pour transmettre aux joueurs. La réalité parmi l’élite est sans fin », a déclaré le Français. « Nous sommes face à une très bonne équipe croate, qui est plus dynamique que nous. Le statut de champion du monde ne gagnera pas notre match », a-t-il ajouté.

Il n’a pas peur que l’échec de la Ligue des Nations puisse avoir un impact négatif sur l’équipe de France avant les championnats du monde d’automne au Qatar. « Bien sûr, je ne suis pas inquiet. On va faire une analyse avec l’équipe d’implémentation. Si on veut maintenir nos standards, il y a encore des choses à améliorer. Globalement, il nous manque beaucoup de trucs légers. Il faut faire un beaucoup plus en septembre pour être prêt », a déclaré Deschamps.

« Quand les choses ne vont pas bien, l’autocritique doit venir. Je ne le vois pas seulement en noir et blanc. Mais le dernier résultat nous a montré que nous n’en faisions pas assez. J’espère que nous pourrons recharger les batteries et l’énergie. les joueurs. Ils doivent se vider la tête, retourner dans leurs clubs et commencer la nouvelle saison », a ajouté le capitaine des champions du monde 1998 et des champions d’Europe 2000.