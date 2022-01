Sánchez accepte que Scholz cherche à intensifier la social-démocratie en Europe

Pedro Sánchez reçu ce lundi dans la nouvelle Moncloa Chancelier allemand Olaf Scholz, lors de la première rencontre entre les deux depuis que les sociaux-démocrates ont succédé à Angela Merkel le 8 décembre.

À partir de Monkloa souligner que la visite mettra en lumière le pouvoir de la social-démocratie en Europe, qui en ressort « renforcée » de la gestion de crise engendrée par la pandémie. Dans ce cas, ils voulaient que la rencontre montre que les deux dirigeants avaient la même idée sur récupération « inclusive ».

De même, au sein du gouvernement, ils pensent que Sánchez et Scholz peuvent nouer une relation spéciale en profitant de la « proximité personnelle » entre les deux et du fait qu’ils se connaissent depuis longtemps, bien qu’ils expliquent que les relations avec l’Allemagne étaient également fluide pendant que Merkel était à la chancelière.

A l’ordre du jour de la réunion, outre les relations bilatérales, les principales questions concernant calendrier européen, entre autres, outre pandémie et Reprise économique, il pourrait être Menace russe ou estimations de la réforme du Pacte de stabilité. En outre, la réunion discutera de Sommet de l’OTAN qui accueillera Madrid fin juin.

Sánchez et Scholz ont déjà coïncidé le 15 décembre lors de la réunion des dirigeants socialistes européens devant le Conseil de l’Europe à Bruxelles, bien qu’à cette occasion il n’y ait pas eu de réunion bilatérale.

Ce sera la première visite d’un président étranger à un président de gouvernement cette année et la première visite à l’étranger de Scholz en 2022. Cependant, la chancelière allemande a reçu le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, jeudi dernier à Berlin. , récemment confirmé en position.

Le premier voyage de Scholz après son arrivée au ministère des Affaires étrangères, selon la tradition, était en France pour rencontrer le président français, Emmanuel Macron, deux jours après son entrée en fonction. De Paris, il s’est rendu à Bruxelles pour rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, et le président du Conseil de l’Europe, Charles Michel.

Puis, le 12 décembre, il s’est rendu en Pologne pour rencontrer le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, et après le Sommet européen, il s’est rendu à Rome le 20 décembre pour rencontrer le Premier ministre italien, Mario Draghi.

CHANGEMENTS DE POUVOIR DANS L’UE

Le soulagement de la chancellerie allemande après 16 ans passés à la tête de Merkel a suscité de grands espoirs dans les rangs des sociaux-démocrates européens, qui estiment que d’autres pays suivront également cette voie.

Le premier pays où la survie du gouvernement socialiste sera en jeu cette année est le Portugal, Antonio Costa cherchant à rester en fonction lors des élections du 30 janvier mais ne bénéficiant pas pour l’instant d’un soutien suffisant, selon les sondages d’opinion.

Mais plus important dans la composition des forces au niveau européen est l’élection d’un nouveau président républicain en Italieprévue le 24 janvier. Bien qu’il n’ait pas encore officialisé sa candidature, le Premier ministre, Mario Draghi, est considéré comme la meilleure option, mais son saut au Quirinal obligera le pays à trouver un nouveau Premier ministre et, en l’absence de consensus politique entre eux. divers partis qui soutiennent le gouvernement actuel, à la tenue d’élections.

Le rendez-vous clé avec les sondages pour l’Europe, cependant, est en avril à La France, dans lequel Macron tentera de réaliser ce que ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, n’ont pas réussi à réaliser. deuxième mandat consécutif. Pour l’instant, l’actuel président est le favori des sondages.

L’axe franco-allemand — que l’Italie semble suivre ces derniers temps — est fondamental dans l’UE. Le remaniement de Scholz n’a pour l’instant pas entraîné de changement radical par rapport à la position conservée par Merkel – qui gouverne en coalition avec un nouveau chancelier pour être exact – mais le départ de Macron de l’Elysée pourrait changer la donne.

« Bien que la probabilité que cela se produise soit faible », comme indiqué dans leur article « L’Espagne dans le monde 2022 : perspectives et défis politiques européens », les chercheurs de l’Institut royal Elcano Enrique Feás, Raquel García Llorente, Patrícia Lisa, Ignacio Molina, Luis Simón et Ilke Toygür, « le principal danger pour l’Espagne et l’UE » était que « le leadership qui a produit Paris n’était pas à la hauteur de Berlin ou, pire, était sceptique ».