Sampaoli est fatigué à l’Olympique de Marseille, selon le journal | football français

Certains joueurs peuvent s’adapter et d’autres non. Je n’exige du groupe que ce qu’il faut faire avec le terrain, les athlètes.

Avec Jorge Sampaoli, l’Olympique a remporté trois des quatre matches disputés (une défaite de plus), avec six buts inscrits et quatre encaissés.

Segund ou « L’Équipe », Les cris et les plaintes de Sampaoli pendant les séances d’entraînement de l’Olympique seront embarrassants et déroutants pour certains athlètes, même les plus expérimentés. Les exercices conçus par l’entraîneur argentin ont été qualifiés de « répétitifs » et « fatigants ».