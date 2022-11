« Salut » sur Google Actualités. Nous ne voulons pas de la fonction de chat, c’est déroutant et à la fin le message ne quitte pas le téléphone – MobilMania.cz

Tous les opérateurs de la République tchèque supportent depuis plus d’un an et demi la norme RCS (Rich Communication Services), censée remplacer le SMS « à l’ancienne ». Google a mis beaucoup de lumière sur RCS ces derniers temps, et ils sont presque toujours en colère contre Apple demandant quand ils commenceront enfin à prendre en charge la norme universelle RCS. Mais les utilisateurs n’aiment pas beaucoup Application RCS dans l’application Messages par défaut sur Android. Ils peuvent blâmer le soi-disant « Fonctionnalité de chat », qui est automatiquement activé par Google. Mais cela ne confond que les utilisateurs moins expérimentés.





Alors que l’application Messages de Google n’était auparavant disponible que sur les téléphones Pixel et la plupart des téléphones Android purs, la percée a eu lieu l’année dernière. Parallèlement au lancement de la Galaxy Watch4, Samsung est également passé à Wear OS 3 sur tous ses smartphones par défaut dans l’application Google Messages. C’est ainsi que vous pouvez voir votre dernière conversation textuelle même sur votre montre. Il installe toujours l’application Messages utilisée depuis longtemps sur le téléphone, mais cette application n’est plus la valeur par défaut. Et c’est probablement le plus gros problème.



Remarquez l’application Messages de Google, que vous pouvez identifier par son icône bleue proéminente. Si vous l’utilisez sur votre téléphone, Google a activé RCS dessus après la mise à jour. Et cela signifie que les messages SMS envoyés sont envoyés via l’environnement de chat. Si la partie adverse ne l’utilise pas, le message n’atteindra jamais sa destination !

Lorsque l’application a été lancée pour la première fois, c’était Google forcer l’activation du service RCS, qui est masqué sous « Fonctionnalités de chat ». Et d’une manière différente. Sur l’hybride pliable Galaxy Z Fold4, il vous montrera une grande fenêtre sur l’activation du chat avec un bouton géant d’accord, mais vous pouvez revenir en arrière à la dernière minute. Cependant, vous devez appuyer sur « Utiliser les messages sans fonction de chat ». Il s’agit en fait d’un bouton que Google déguise en texte brut…

Avec le Galaxy Z Flip4 pliable, il n’y a personne pour vous ne donne aucun choix. Une fenêtre claire vous indiquera que « quelqu’un » a activé la messagerie améliorée via Wi-Fi et les données. Et vous cliquez simplement sur le bouton Je l’ai eu. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement pour les utilisateurs et pourquoi devriez-vous désactiver les fonctionnalités de chat ?

Votre texte ne sera pas envoyé

Lorsque vous écrivez un texte et que vous l’envoyez, vous supposez que le message a été envoyé. Cependant, si vous activez la fonction Chat en arrière-plan, elle ne s’applique que si la fonction est la même également utilisé par les partenaires. Sinon, vous semblerez envoyer un message, mais il se peut qu’il ne soit pas livré. Si vous écrivez un texte à la hâte, vous ne remarquerez même pas qu’il n’a jamais quitté le téléphone. Et seulement après quelques heures, et uniquement dans l’aperçu du message sans avertissement global. Et ça peut être dans la vie de tous les jours causant de gros problèmes.

Oui, vous pouvez voir si vous « discutez » ou « envoyez un message » à un contact dans l’aperçu du message. Dans le cas des utilisateurs plus âgés, je ne peux pas imaginer que parmi ces mots l’utilisateur moyen connaîtra la différence. Il peut y avoir des situations où aucun utilisateur Android ne sait qu’il utilise la fonction Chat. L’un d’eux a envoyé un message pensant qu’il s’agissait d’un SMS. La partie adverse n’utilise aucune donnée mobile et n’utilise le Wi-Fi qu’une seule fois. Cependant, le message sera envoyé en tant que RCS et n’atteindra pas sa destination hors ligne. En même temps, la zone de texte émettra un « bip » dans quelques secondes.



Vous et l’autre partie devez l’activer pour que le chat fonctionne. Et cela ne vaut souvent pas le risque. Vous désactivez la fonction dans le menu avec trois points, à partir duquel vous cliquez sur le sous-menu « Fonctions de chat »

Si nous parcourons les paramètres de service, recherchez dans le menu avec les trois points, puis dans Paramètres – Fonction de chat, vous trouverez dans ce menu une fonction Renvoyer automatiquement sous forme de SMS (SMS/MMS) si le téléphone détecte que l’autre partie n’utilise pas la fonction Chat. Mais, votre chat Google s’allume automatiquement sans le vouloir, et cette tique importante est très illogique laisser inaperçu.

Désactiver le chat à distance Google est clairement conscient que, par exemple, si vous vendez un téléphone dont vous n’avez pas désactivé la fonction de chat, certaines communications textuelles peuvent cesser complètement de fonctionner pour vous. Cependant, la curiosité est un portail Web distinct pour désactiver le chat, qui peut être trouvé ici. Entrez simplement votre numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification. Entrez-le dans la deuxième case et vous avez terminé. Cela a déjà montré que la fonction chat n’est pas une solution « indolore ».

Mais ce n’est pas tout. Si vous changez un peu plus souvent de téléphone, comme nous à la rédaction par exemple, vous constaterez peut-être que votre téléphone actuel ne fonctionne plus vraiment courir les nouvelles! Si vous ne désactivez pas la fonction de chat avant de changer d’appareil, ils peuvent le faire sur le même appareil fonctionne jusqu’à 14 jours. Et si une certaine personne communique avec vous uniquement via le chat, vous ne recevrez aucun message sur le nouveau téléphone où vous n’avez pas de chat actif. Le système considère les appareils RCS comme actifs, les priorisant ainsi par rapport à la messagerie texte classique. Et c’est encore pire si, par exemple, vous laissez votre ancien appareil allumé dans un tiroir.

Quels sont les bénéfices?

Google vante la fonctionnalité de chat car, tout comme dans Messenger et d’autres messagers, vous pouvez voir quelqu’un vous envoyer des SMS, vous pouvez voir des confirmations de lecture et vous pouvez configurer des téléchargements automatiques de pièces jointes sur des données mobiles. Vous communiquez sur un réseau de données, donc la communication fonctionne même avec un signal cellulaire faible, donc a fière allure sur le papier.



Si vous oubliez de désactiver la fonction de chat sur votre ancien téléphone, elle reste active jusqu’à 14 jours ! Et RCS a souvent la priorité sur les SMS, vous ne pouvez donc pas recevoir de SMS entrants de certains contacts.

Cependant, en réalité, c’était un gâchis. RCS n’est pratiquement géré que par l’application Messages de Google. La non-disponibilité de l’autre partie (le SMS arrivera sans problème) n’est pas abordée, malgré le fait que la fonction fonctionne de manière fiable, l’autre partie doit également activer le chat. Et Google, au lieu d’éduquer et d’expliquer les avantages de la fonctionnalité de chat, active cet élément automatiquement et ne gère aucune conséquence. Dupliquer Messenger, WhatsApp et autres communicateurs ça n’a pas de senssurtout avec Android, où chaque constructeur a sa propre superstructure et sa propre application « système ».

Cependant, ce serait le plus déroutant pour les utilisateurs moins expérimentés Android qui envoie un SMS de bonne foi, mais le fait qu’il soit envoyé via le chat que l’autre partie n’utilise pas du tout, n’a pratiquement aucune chance de comprendre. Ils le montrent aussi derniers avis sur Google Playoù l’application recueille des notes peu attrayantes principalement à cause de la fonction de chat.

Les utilisateurs se plaignent que même après la mise à jour de l’application Messages passer automatiquement en mode chat, et l’envoi soi-disant alternatif via SMS/MMS ne fonctionne pas non plus. Le téléphone signalera que la livraison du message est impossible seulement après quelques heures, alors qu’il est souvent inutile d’envoyer à nouveau un SMS. Désactivez la fonction de chat dans les paramètres de l’application, écrire des commentaires à Google à l’application ou directement à l’application Messages alternative. Cela vous évitera bien des soucis.