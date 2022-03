Salle de presse Lbork 6.03.2022 – l’événement d’aujourd’hui. Résumé d’hier – vérifiez que rien d’important ne vous est passé à Lębork

Nous vous avons préparé la presse du matin. Découvrez l’article que nos lecteurs ont le plus lu hier, au 5.03, sur Lbork. Vérifiez que rien d’important ne vous a échappé. Avez-vous lu l’article : « L’Italie a confisqué des yachts et des villas par des oligarques et présentateurs russes qui mentent depuis des années sur l’agression russe » ?

L'Italie a confisqué des yachts et des villas par des oligarques et présentateurs russes qui mentent depuis des années sur l'agression russe Alexey Mordashov, l'homme le plus riche de Russie, et Gennady Timchenko, un autre oligarque russe, ont perdu leur grand yacht. La police italienne a saisi leur unité alors qu'ils se trouvaient dans les ports d'Imperia et de San Remo. Il a également saisi des villas d'une valeur totale de 24 millions de dollars. Vous aimez les remises ? Travailler. Les enfants et les mères d'Ukraine sont chaleureusement accueillis par notre association ukrainienne. L'Union ukrainienne a organisé et invité des mères avec enfants qui sont venues à Lębork depuis l'Ukraine, ont fui la guerre en cours avec la Fédération de Russie dans leur pays et les ont invitées à des réunions d'intégration. Les réfugiés ont été chaleureusement accueillis par le Rév. Par Hrytsiv, administrateur de la paroisse gréco-catholique de st. Dymitr à Lbork et Aleksander Romanko, président de l'Union ukrainienne à Lbork. Marzena Klassa, directrice adjointe de l'Office régional de l'emploi de Lębork, a également assisté à la réunion.