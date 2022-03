Salle de presse de Bielsk Podlaski 16/03/2022 – l’événement d’aujourd’hui. Résumé d’hier – vérifiez que rien d’important n’a été manqué à Bielsk Podlaski

Nous vous avons préparé la presse du matin. Découvrez l’article que nos lecteurs ont le plus lu hier, le 15 mars, à Bielsk Podlaski. Vérifiez que rien d’important ne vous a échappé. Avez-vous déjà lu l’article : « L’ail des ours au jardin. Ne le confondez pas avec une plante vénéneuse ! Comment faire pousser l’ail des ours et à quoi faire attention ?

Magazine de presse Bielsk Podlaski 16.03: Top 3 des articles d’hier Voici une liste des nouvelles les plus populaires d’hier. Avez-vous eu la chance de tous les lire? . L’ail sauvage du jardin. Ne le confondez pas avec une plante vénéneuse ! Comment faire pousser de l’ail sauvage et à quoi faire attention L’ail sauvage devient de plus en plus populaire. Les feuilles ont des propriétés bénéfiques pour la santé, mais elles ont également un goût et un arôme distincts d’ail. Ils sont un excellent ajout aux salades, aux sandwichs, vous pouvez également faire du pesto de printemps. L’ail sauvage peut être cultivé dans le jardin, mais il faut faire attention à ne pas le confondre avec des plantes vénéneuses. Nous vous conseillons sur ce qu’il faut faire pour qu’il pousse bien et sur quoi faire attention. Vous aimez les remises ? . Tusk à Budapest : Aujourd’hui, nous devons dire à haute voix : Nous ne voulons pas de Poutine en Ukraine Donald Tusk prend la parole lors du rassemblement de l’opposition hongroise à Budapest. Sa visite dans la capitale hongroise a été fortement critiquée par les politiciens du parti au pouvoir. Le discours de l’ancien Premier ministre polonais a eu lieu en même temps que les Premiers ministres Mateusz Morawiecki et Jarosław Kaczyński visitaient Kiev déchirée par la guerre.