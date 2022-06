Sáblíková sur le cyclisme : je l’apprécie pour ce qu’il est, je m’en tiendrai au passe-temps du sport

Prague – La patineuse de vitesse Martina Sáblíková continue d’utiliser le cyclisme en complément de sa formation de patin à roues alignées et n’a pas l’intention de rechercher un retour à l’élite à vélo. Le triple vainqueur olympique, âgé de seulement trente-cinq ans, a raconté aux journalistes lors d’une conférence de presse l’Etape de la République tchèque avec la course du Tour de France, à laquelle il participera samedi.

« Et le cyclisme ? Je vais probablement m’en tenir à mon passe-temps sportif. Je l’apprécie pour ce qu’il est. Et je n’y changerais probablement rien », a déclaré Sáblíková, qui est champion national de double sur son vélo et est également il a essayé de prendre le départ des contre-la-montre olympiques il y a six ans à Rio de Janeiro, mais il n’a finalement pas pu participer à la bataille avec le chronomètre.

En même temps, il est fort probable qu’il soit le roi du cycliste dans ce pays, comme il l’était par le passé. En 2016, il a remporté le contre-la-montre et la course sur route pour la quatrième fois consécutive dans la course aux médailles nationales. Pourtant, le cyclisme en reste proche, ce que confirme la participation prévue aux épreuves de L’Etape, à la fois samedi en République tchèque et dans un mois en France.

L’année dernière, elle a remporté la première année chez les femmes, terminant treizième au classement général. « Je me souviens très bien de l’année dernière car elle a dépassé mes espérances. J’avais très peur du colis, mais tout le monde a été très attentif, ce qui m’a vraiment rassuré au bout de dix minutes, et puis j’ai pu en profiter pleinement. Combien les gens où -mana, c’était incroyable », se souvient Sáblíková.

Par rapport à l’année dernière, il n’avait pas parcouru plusieurs kilomètres. « L’année dernière, mes cartes ont été jouées après les vacances d’été, j’ai donc eu l’opportunité de m’asseoir sur ce vélo et de rouler davantage. Maintenant, je ne la conduis plus, environ trois mille cinq cents kilomètres, ce qui est beaucoup, mais d’un autre côté, c’est encore plus que lorsque je voyageais dans le pays dans le passé », admet Sáblíková avec un sourire. c’est une vitesse très différente. Mais j’ai hâte d’y être, surtout l’ambiance. »

Il n’a pas d’objectif fixé avant le début de samedi. « Je n’y ai pas du tout pensé. J’y suis allé en disant que je voulais en profiter à nouveau comme j’en avais apprécié l’année dernière. Nous verrons à quoi ça ressemble. Je vais suivre et comment ça se passe. S’il y a une colline, je veux l’essayer et rouler avec ce que j’ai en moi », explique Sáblíková.

Il a admis qu’il n’était pas facile d’apprivoiser le cœur du coureur. « C’est vrai quand tu dis à l’entraînement que tu vas être libre, du coup tu vas bien, tu veux essayer et commencer à accélérer. Et c’était pareil il y a une semaine quand tu roulais à L’Etape. Ils devaient aussi me ralentir au début « J’ai réalisé que la vitesse était complètement différente de ce que j’ai l’habitude de rouler. Mais même à ce rythme lent, j’ai trouvé mon rythme », a-t-il assuré en souriant.

Il a également confirmé qu’il prévoyait de participer à un événement similaire en France, où les participants connaîtraient non seulement des courses en coulisses, mais également des difficultés de piste. Elle parcourra de Briançon à L’Alpe d’Huez, un parcours de 167 kilomètres avec un dénivelé positif de 4 700 mètres, complétant quatre jours plus tard le peloton comme la 12e étape de la « Vieille Dame » de l’année.

« C’est vrai, j’y compte. L’altimètre sera pourtant ailleurs. J’espérais aller à Livigno pour randonner les longues côtes. Il y a des côtes dans les Highlands en une quinzaine de minutes, mais je dois monter et en bas. » Je ne veux pas passer sept à dix jours à Livigno. J’attends avec impatience les deux événements. Où d’autre un cycliste amateur comme moi peut-il essayer quelque chose d’aussi génial », a déclaré Sáblíková.

Il a regardé avec enthousiasme Jan Hirt au Giro d’Italia récemment. Hirt a terminé sixième au général, remportant une étape et terminant troisième à une autre. « C’était incroyable. Je suis tellement content qu’il ait finalement réussi. Il s’était enfui plusieurs fois, mais ensuite il s’est enfui. Il est absolument génial dans ce qu’il montre. Je suis content de pouvoir parler à des gens comme ça. Je le conduis. avec moi, je sais à quel point c’est personnel. C’était difficile pour les téléspectateurs aussi. Il le mérite définitivement. «

Après la course en France, il se déplacera sur la glace en préparation pour la saison de patinage de vitesse. « Je vais essayer de nouveaux matériaux, de nouveaux couteaux, car mon usine actuelle est terminée. Et je vais me préparer pour l’hiver. D’une certaine manière, ça ne marche pas. Voyager en hiver, c’est vraiment trop. que je peux être à la maison. « , a déclaré Sáblíková.