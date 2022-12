Ryan Reynolds est sur le point de devenir père pour la quatrième fois. Est-ce un garçon ?

L’un des couples les plus stables d’Hollywood, les actrices Blake Lively et Ryan Reynolds, ont annoncé l’arrivée de leur quatrième enfant.

L’actrice a d’abord montré son ventre de femme enceinte au Forbes Power Women’s Summit, où elle a accepté le prix. Déjà dans le passé, les deux époux ont évoqué le fait qu’ils aimeraient avoir une famille nombreuse. Blake lui-même est l’un des cinq enfants et Ryan est l’un des quatre. On ne sait pas encore quand leur quatrième bébé sera né, mais étant donné que l’annonce intervient à un moment où l’actrice le montre déjà, on suppose qu’elle sera enceinte de plus de quatre mois.

Famille charmante

Lively et Reynolds ont déjà trois filles ensemble. L’aîné James est né en 2015, le milieu Inez en 2016 et la plus jeune Betty est prévue pour 2021. Si cette fois ils auront une autre fille ou ce sera éventuellement leur premier fils, ils n’ont pas encore révélé. Cependant, cela ne les dérangeait pas tous les deux. Ils ont plaisanté dans le passé en disant que si c’était vraiment un garçon, ils ne sauraient même pas quoi faire de lui. Bien que les deux partenaires soient très actifs sur les réseaux sociaux, ils ne présentent jamais leurs enfants sur les photos. Ils ne veulent pas que leurs enfants soient inutilement exposés à la publicité. Ils préfèrent passer du temps ensemble à la maison, mais ils se connaissent en public Plaisanter et poussé du coude. Les fans les adorent pour ça.

Blake et Ryan se sont rencontrés sur le tournage de Green Lantern en 2010. À cette époque, Ryan était toujours marié à l’actrice Scarlett Johansson et Blake sortait avec l’acteur Penn Badgley. Ils ont commencé à se fréquenter un an plus tard et se sont mariés peu de temps après. C’est apparemment le destin, car les deux sont comme des créatures l’un pour l’autre, et il s’avère que l’amour ne fait que prospérer.

Le préféré du réalisateur

La dernière fois que l’acteur a joué avec l’acteur Brad Pitt dans les films Train à grande vitesse. Il a collaboré avec la plateforme Netflix sur le film d’action « 6 Underground », a tourné le film « Red Notice » avec Gal Gadot et Dwayne Johnson. Il a également joué avec Samuel L. Jackson et Salma Hayek dans le prochain film de Lionsgate « The Hitman’s Wife’s Bodyguard ». Il produit également actuellement et jouera dans le film humoristique Everyday Parenting Tips, basé sur la nouvelle hilarante de Simon Rich. Ici, Reynolds jouera un père résolvant les problèmes quotidiens de ses enfants, ce qu’il aurait bien fait dans un seul poème.

Cependant, il a le plus associé son nom aux rôles principaux dans les deux films « Deadpool ». Maintenant, il filme le troisième volet attendu depuis longtemps de cette image, en collaboration avec 20th Century Studios et Marvel. Derrière les caméras sera Shawn Levy (Homme libre, Projet Adam). Ce dernier avait de bonnes relations avec Reynolds ces dernières années et semble être la principale raison pour laquelle il a obtenu le poste maintenant. Quoi qu’il en soit le troisième Dead Pool ainsi il se rapproche enfin de la création elle-même. Cependant, la date de la première n’a pas été annoncée.

