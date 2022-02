Russie et Ukraine, conflit en direct de dernière minute | Réaction des États-Unis, de Poutine, de l’OTAN…

Invasion russe de l’Ukraine qui n’a pas eu lieu

Une vague de désinformation et de fausses nouvelles sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’est propagée aux médias grand public, comme le souligne la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zajárova. De plus, il considère que les médias occidentaux « Ils ont tout fait pour favoriser la guerre entre les deux pays ». Même la date prévue prévue entre 15 et 16 février pour que les troupes russes pénètrent sur le sol ukrainien.

Les nouvelles les plus incroyables diffusées par les médias et les autorités gouvernementales expliquent participation de 100 000 militaires russes, selon Bloomberg, ou que « La Russie commence à fournir du sang aux frontières de l’Ukraine »selon le Wall Street Journal. Même, certains médias pensent que l’attaque aurait pu se produire pendant les vacances de Noëlselon les agences de presse russes.

Une grande quantité de fausses informations a causé La Russie a une attitude moqueuse envers les pays occidentaux et les médias parce qu’ils ont demandé un « calendrier pour planifier les vacances »parce que les nouvelles prédisaient que la date de l’invasion des troupes russes serait Ce mercredi 16 février.

« J’ai demandé aux médias de désinformation américains et britanniques d’annoncer notre calendrier d’invasion l’année prochaine parce que je voulais gagner mes vacances », a déclaré un porte-parole de l’agence. Ministère des Affaires étrangères de la Russie, Maria Zakharova.