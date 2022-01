Rossi participe à l’European GT World Challenge au volant d’une Audi

pilote italien Valentino Rossi, 42 ans et neuf fois champion du monde de moto, argumentera Championnat d’Europe de sport automobile GT World Challenge avec Equipo Belga WRT Team au volant Audi R8 LMS.

« Tout le monde sait que j’ai toujours été grand fan de voitures et que j’ai toujours été intéressé par accourse sur quatre roues une fois que j’ai terminé en MotoGPRossi a déclaré dans un communiqué publié par l’équipe.

« Docteur », qui a flirté durant sa carrière de moto plusieurs fois avec les quatre roues, il a ajouté qu’il est maintenant « entièrement disponible » se consacrer « à un programme de sports mécaniques de haut niveau avec une approche professionnelle en accord ».

« Match par équipe WRT parfait pour ce que je cherchais et je suis ravi de commencer cette nouvelle aventure », a ajouté le pilote. L’équipe qu’il dirige Vincent Vossé indique que Rossi participera à la « Coupe d’endurance » et à la « Coupe de sprint », deux catégories de championnat, dans un Audi R8 LMS et avec le numéro « icône » 46.

« Je suis sûr que de nombreux fans seront aussi excités que nous que ‘Vale’ commence une nouvelle course sur quatre roues et qu’il le fasse en GT, avec Team WRT et Audi », a déclaré le directeur de l’équipe. Vossé a expliqué que le pilote avait effectué un test au Valence (Espagnol) Décembre dernier c’est « très positif pour les deux parties, en termes de retour d’expérience technique et d’approche de travail », qui a abouti à la signature d’un « grand champion de la moto et figure sportive ».

« Est pilotes authentiques et athlètes hautement professionnels et compétitifs, désireux de réussir pleinement le nouveau défi qu’il a décidé de relever. C’est pourquoi nous sommes impatients de travailler avec lui », a-t-il ajouté. Pendant ce temps, le chef de l’organisation European GT World Challenge et fondateur Groupe SRO Motorsports, Stéphane Ratel, convaincu qu’il était « vraiment passionnant témoin le début de ce nouveau chapitre » dans la carrière de Rossi.

« Attirer un concurrent comme Valentino est une formidable confiance pour notre championnat et pour les courses GT en général », a ajouté Ratel. Cette Joya del Fanatec GT World Challenge Europe, anciennement connu sous le nom Série Endurance Blancpain, Est 24 heures Spa (Belgique), qui dans son édition 2022 se tiendra du 28 au 31 juillet.

La dernière édition du concours a été remportée par Ferrari 488 GT3 Evo avec le français Côme Ledogar, danois Nicklas Nielsen et l’italie Alessandro Pier Guidi en tant que pilote. La saison de compétition débutera le imola (Italie), avec des séances d’essais les 7 et 8 mars et des courses du 1er au 3 avril, et aura lieu Marque éclore (Grande Bretagne), Magny-Cours (La France), Circuit Paul Richard 1000 km (La France), Zandvoort (Néerlandais), Spa (Belgique), Missano (Italie), Spa (Belgique), Hocknheim (Allemand) Valence (espagnol) et Barcelone (Espagnol).