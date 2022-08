Romana Jourdren dirige Orkla Foods .

Après neuf ans chez GSK, Jourdren a pris la direction de toutes les activités commerciales d’Orkla en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie.

Romana Jourdren est la nouvelle directrice commerciale d’Orkla Foods Tchéquie et Slovaquie, qui comprend Hamé, Vitana, Znojmia et Otma. Dans son nouveau rôle, il sera responsable de la gestion de toutes les activités commerciales en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie.

Jourdren a travaillé pendant plus de vingt ans dans divers postes de direction dans les départements marketing et ventes de sociétés multinationales. Par exemple, il a passé les neuf dernières années à un poste de direction chez GSK, où il a débuté au service des ventes pour la République tchèque et la Slovaquie, et depuis août 2019, il était vice-président et directeur général pour les régions France, Espagne, Portugal et Afrique. Avant cela, il a travaillé chez Kimberly-Clark pendant plus de huit ans. Entre 2000 et 2005, il est dans le groupe Danone, où il passe du poste de chef de marque junior à celui de responsable marketing groupe.

Il est diplômé de l’Université d’économie de Prague et titulaire d’un MBA de l’Université de Lausanne.