Selon T, le tribunal de district de Prague 6 décidera d’un éventuel acquittement.La moitié des peines pour les lobbyistes expireront ce mois-ci.

En 2012, un lobbyiste ivre a frappé une femme avec une voiture à Prague, qui a été grièvement blessée. Il a été reconnu coupable de voies de fait et de conduite sous l’emprise de stupéfiants. Il a arrêté à plusieurs reprises les exécutions pour des raisons de santé. Les rapports médicaux indiquaient que Janoušek souffrait d’une maladie incurable et devait s’appuyer sur une canne française pour marcher. Selon les médecins, après une opération au cerveau, il avait des implants dans la tête, qui pouvaient être retirés avec un mouvement et ont ainsi tué Janousek.

Cependant, au moment où la peine a été suspendue, une surveillance ordonnée par la Haute Cour de Prague a arrêté le lobbyiste sur un bateau, à vélo ou dans une galerie. Le serveur Seznam Zprávy a publié des photos du tournant 2019 et 2020, où Janoušek se déplace sans bâton sur une pente enneigée des Alpes autrichiennes. Dans le passé, Janoušek avait également demandé à deux reprises au tribunal de la ville de Prague de pardonner le reste de sa peine, mais celui-ci ne l’avait pas non plus accordée.

Le lobbyiste, ainsi que quatre autres personnes, font également face à des accusations de paiement par une compagnie d’assurance maladie pour Chambon. Selon les procureurs, Pětice a frauduleusement attiré plus de 239 millions de couronnes auprès d’une compagnie d’assurance maladie et a tenté d’obtenir 77 millions de couronnes supplémentaires. Un tribunal municipal de Prague l’a acquitté sans compétence en mars, mais le procureur a fait appel. Il a proposé une peine de prison de sept à huit ans pour lui.