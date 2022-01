Roman Graczyk : Fédéral européen nécessaire et impossible

Consiste dans le fait que la CJUE, qui a demandé l’annulation de certains changements judiciaires par le ministre Ziobra, a outrepassé sa compétence. A savoir, il est dit que l’organisation du pouvoir judiciaire ne relève pas de la compétence de la CJUE. La réponse est très simple : oui, vous ne devriez pas, mais la CJUE n’impose aucune organisation particulière de la justice polonaise, elle déclare simplement que le résultat des nouvelles institutions introduites par la loi Ziobro est la création d’un mécanisme qui rend Les juges polonais dépendent du pouvoir politique. Ceci, à son tour, est contraire à l’État de droit (contenu dans le droit de l’UE) et devrait donc être annulé. Quelle solution spécifique dans ce cas sera alors mise en œuvre, n’est pas déterminée par la CJUE. En particulier, la CJUE n’interdit pas à la Pologne d’établir un système de responsabilité des juges, elle précise seulement que ce système ne peut être composé de magistrats du parquet dont les jugements ne sont pas du goût des autorités.

Quand Union a vraiment poussé

Parfois, le camp pro-gouvernemental en Pologne fait entendre sa voix dans les discussions occidentales sur l’évolution que traverse l’UE. Je prétends que cette invocation est également fausse. En effet, il y est noté que dans un certain nombre d’affaires qui ont été portées devant la CJUE ces dernières années, les tribunaux de l’UE ont jugé certaines affaires emmêlées, de sorte que cela reste sans aucun doute du domaine de l’État-nation (et de tout ce qui a pas encore établi). strictement transféré à l’Union, reste de la compétence des États membres).

Deux exemples d’une telle surestimation : la CJUE a jugé que les horaires de travail des fonctionnaires de l’armée française n’étaient pas conformes aux règles générales du droit du travail dans l’UE ; La CJUE a statué sur la reconnaissance légale de l’enfant d’un conjoint dans une relation homosexuelle en Bulgarie que la restriction (c’est-à-dire la non-reconnaissance de l’enfant comme descendant légal du conjoint) ne s’applique pas ici, car l’Union européenne est soumise au principe de non-discrimination sur la base de l’orientation sexuelle.

Les détracteurs de la première décision affirment que les règles générales du droit du travail en vigueur dans l’UE ne peuvent pas modifier les normes de travail spécifiques dans les armées des États membres. Pour qu’une telle ingérence soit possible, l’UE doit avoir une compétence dans le domaine de la défense nationale des États membres, et l’UE n’a manifestement pas une telle compétence. Cette critique de la CJUE a du sens.

Les détracteurs de la deuxième décision soulignent que le droit du mariage et de la famille ne relève pas non plus de la compétence de l’Union européenne. Par conséquent, l’application de diverses réglementations à cet égard dans divers pays de l’UE est tout à fait légale. Cette critique de la CJUE est également raisonnable.

Dans les deux cas, on peut légitimement s’élever contre une présomption invalide de compétence judiciaire de l’UE aux dépens des États membres. Mais de la « réforme » de Ziobro ? Pourrait-il faire l’objet de la même interprétation ? La CJUE interdit-elle à la Pologne d’établir un système de responsabilité des juges ? Était-il en train de la forcer sur la façon dont un tel système devrait être mis en place ? Indique-t-il comment le mécanisme devrait statuer sur les fautes des juges, ou quelles sont les sanctions qui leur sont associées ? Rien de tel n’est décidé par les tribunaux de l’UE à aucun stade du différend avec la Pologne. Ce tribunal a seulement déclaré que le système de responsabilité des juges en vigueur en Pologne était contraire au principe de l’indépendance judiciaire. L’un des partisans du gouvernement actuel peut-il prouver qu’il n’y a pas eu une telle collision?

En d’autres termes, alors que la CJUE est généralement critiquée sur la base de sa pratique jurisprudentielle, aller à l’encontre de ses décisions dans les litiges avec la Pologne (non seulement en termes de système de responsabilité judiciaire, mais de toute la « réforme » de Ziobro) n’a aucun sens, à moins que nous reconnaissons que la liberté de choisir le modèle judiciaire inclut également le respect de l’indépendance judiciaire ou son absence – après avoir examiné les États membres. Certains pays intègrent ce principe dans leurs modèles judiciaires – eh bien, ne vous basez pas sur les autres – eh bien aussi. Les deux, pour cette raison, seraient également de bons participants dans le domaine des valeurs de l’UE. Dans cette ligne de pensée, force est de constater que la Pologne, lors de sa candidature à l’adhésion à l’Union dans les années 1990 et au début des années 2000, a pu appliquer le modèle Ziobro et exprimer sans encombre ses aspirations européennes. N’y a-t-il vraiment pas de conneries pour maintenir cette position ?

CJUE – Pologne – Fédéralisme européen

Selon certains commentateurs, le différend entre la Pologne et la CJUE est une manifestation des discussions sur la fédéralisation de l’Union européenne. En s’opposant à la décision de la CJUE, la Pologne adoptera une position anti-fédérale, tandis que la CJUE, par sa jurisprudence sur l’évolution de l’administration polonaise de la justice, exprimera le postulat de la fédéralisation. Je ne suis pas d’accord avec cette évaluation.

La suite des commentaires sous la vidéo :

La fédéralisation ou non se décide ailleurs, essentiellement au niveau de la politique générale de l’Union. Plus ces politiques sont courantes, plus elles sont proches de l’Union en tant que fédération. Actuellement, dans certains domaines, les syndicats prennent des décisions à la place des États membres (la Commission) ou en leur nom à la majorité qualifiée (Conseil). En effet, la fédéralisation ou son absence est une grande question sur la position de l’Union dans le monde dans les décennies à venir, car la dynamique de la situation internationale n’est pas favorable à l’UE dans sa forme actuelle. Mais ce que la CJUE a fait dans le cas du système judiciaire polonais n’est qu’un simple rappel des fondements sur lesquels l’UE a été fondée dès sa création. Les affirmations de certains partisans du gouvernement PiS selon lesquelles nous avons rejoint une autre UE en 2004 sont absurdes. Compte tenu de ce fondement, la CJUE se soucie uniquement que la structure européenne ne diminue pas, et n’introduit en aucun cas de nouveaux éléments de compétence générale à cause de ça politique publique.

L’unité en périphérie

Difficile de ne pas remarquer que face à la crise ukrainienne, objectivement d’un intérêt vital pour l’Union, les Européens se retrouvent à la marge du jeu joué par la Russie et les Etats-Unis. C’est une preuve très éloquente de la faiblesse de l’Union en tant que facteur de la politique mondiale. Puisque même les préoccupations environnementales immédiates échappent à l’influence de sa politique étrangère (si un tel concept a un sens par rapport à l’Union), qu’en est-il des régions géographiquement éloignées, où l’Union a aussi un intérêt, mais où l’influence possible est équilibrée ? plus petite? C’est la misère.

Afin de changer cet état regrettable à l’avenir, il était nécessaire de rendre la structure de l’Union suffisamment solide. Le syndicat devait être une communauté beaucoup plus unie qu’elle ne l’est aujourd’hui, alors qu’on ne peut parler que d’une certaine forme de confédération, car il y avait peu de politique commune – d’autres décisions devaient être prises dans un difficile processus de négociation entre 27 partenaires, parfois avec intérêts divergents.

L’existence d’une monnaie commune est une sorte de façade qui n’est pas suivie d’autres étapes qui seraient logiques avec une monnaie commune : des politiques sociales, monétaires et budgétaires communes, ou du moins harmonisées. Ce n’est même pas le cas dans la zone euro, et encore plus hors de la zone (notamment en Pologne). L’intégration des politiques sociales et économiques sera le point de départ d’une véritable intégration politique, qui n’est pour l’instant qu’un horizon lointain et hypothétique.

L’épidémie de SRAS-Cov2 a prouvé quels sont les inconvénients du manque d’intégration plus étroite et quels avantages peuvent découler de son émergence. Le domaine de la protection de la santé ne relève pas de la compétence générale de l’Union, par conséquent sa réponse initiale à l’épidémie n’était rien de plus qu’une tentative de coordonner des stratégies incohérentes de lutte contre les épidémies des États membres. Même dans ces conditions, l’UE s’est avérée relativement efficace – pour ne citer que sa participation au financement des travaux sur un vaccin, ou ses plans de relance économique après la pandémie. Si l’UE avait le pouvoir dans le domaine de la santé publique, les premiers chocs du début de 2020 seraient sûrement plus faibles et la lutte contre la pandémie serait plus efficace. Il pourrait être juste de supposer que la même politique de santé de l’UE éviterait à des dizaines de milliers d’Européens de mourir prématurément. Qui dirait que ça n’a pas d’importance ? Il en va de même dans d’autres domaines, où il n’est pas logique de maintenir des politiques distinctes contre les menaces qui ne se soucient pas des frontières nationales. Mais pas tous.

La politique étrangère commune – un rêve lointain

En particulier, les politiques étrangère et de sécurité ne sont pas soumises à ce raisonnement. Ici, les intérêts de chaque État membre peuvent être très différents. Et si l’exigence de politiques de santé publique ou de protection de l’environnement est compréhensible, les aspirations fédéralistes sont ici brisées.

Il est difficile d’imaginer la forme réelle d’autres idées alléchantes telles que l’armée européenne, jusqu’à ce que nous résolvions en Europe le problème de la volonté politique commune par rapport au problème principal de la politique mondiale. Et la formation de ce type de volonté politique ne peut être que le résultat d’un long processus de consolidation politique (première harmonisation) dans divers domaines. Cela n’a été possible, en d’autres termes, que lorsque quelque chose ressemblant à une « nation européenne » a été créé. Je prends ce concept entre guillemets, car cette création ne peut prendre que la forme d’une communauté politique, jamais comme on l’associe le plus souvent en Pologne au concept de nation. La formation d’une « nation européenne » ainsi conçue n’est pas impossible à l’avenir, mais la condition est l’émergence d’une réelle prise de conscience par les Européens de valeurs fondamentales communes (par exemple le respect de l’État de droit) et d’intérêts communs fondamentaux. . . Nous en sommes loin pour l’instant. Et les politiques européennes de la Pologne depuis 2015, pour ne pas dire plus, ne sont pas propices à cette entreprise.

Tentatives de construction d’une Europe fédérale « par le haut »

Alors que les objectifs fédéralistes peuvent être défendus du point de vue de la position actuelle et future attendue de l’Union (et de ses membres) dans le monde, les efforts pour les atteindre doivent éviter les étapes hâtives. Pour qu’une fédération européenne soit fondée, il fallait qu’elle repose sur des bases solides, c’est-à-dire que les Européens, ou du moins la plupart d’entre eux, devaient la vouloir. Il n’y a rien à faire sur les raccourcis.

Le nouveau postulat du chancelier allemand Olaf Scholz d’abandonner la règle de l’unanimité dans les travaux du Conseil des ministres des affaires étrangères et de la sécurité de l’UE et de la remplacer par la règle de la majorité qualifiée est peut-être vrai, mais n’est pas très réaliste. C’est peut-être possible dans un avenir (quelque peu lointain), mais seulement si les conditions sont d’abord créées pour l’émergence d’une même volonté politique européenne à cet égard. C’est une bonne chose de travailler dans ce sens, mais c’est un rêve de supposer que le travail est presque terminé.

Le postulat du président français selon lequel le droit à l’avortement devrait être explicitement inscrit dans le droit européen reflète les aspirations de la gauche européenne, mais est en contradiction avec les aspirations des conservateurs. Forcer cela – et bien d’autres du même genre – est le plus court chemin pour noyer le projet fédéraliste.

Une fédération européenne est nécessaire et pas possible en même temps. Les fédéralistes convaincus ont de quoi réfléchir. S’ils étaient prêts à répondre aux objections légitimes des anti-fédéralistes, leur conception deviendrait plus réaliste.

