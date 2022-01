Roeiseland, fuyez pour la victoire. Wierer 15ma avec 5 erreurs – OA Sport

CLIQUEZ ICI POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT

15h26 : C’est tout pour aujourd’hui. Merci de nous avoir rejoint. A partir de mercredi, nous jouons à Ruhpolding et nous y serons avec nos mains. Bon dimanche!

15h24 : Podium de poursuite d’Oberhof : Roeiseland (Norvège) premier, H. Oeberg (Suède) deuxième, Alimbekava (Biélorussie) troisième. Dorothea Wierer a terminé à la 15e place

15h22 : Avec cette victoire, le Norvégien Roeiseland est plus loin au classement de la Coupe du monde. E. Oeberg sauvé sans briller avec la septième place

15h21 : Wierer referme 15e, dépassé par Reztsova en finale : 2’25 » d’avance pour le seul bleu en course

15h20 : Quatrième Simon à 51 ans, cinquième Chevalier à 59 ans, sixième Hauser à 1’21 », puis E Oeberg à 1’43 », Davidova à 1’46 », Tandrevold à 2’05 », Brorsson à 2’12 »

15h19 : H. Oeberg est deuxième avec 33″, Alimbekava remporte le premier podium de la saison et troisième avec 42″

15.19 : ROEISELAND FREQUENT LE BUT, SA DEUXIÈME VICTOIRE À OBERHOF !

15h16 : Au km 9,2 : Roeiseland en tête, H. Oeberg à 34″, Alimbekava à 46″, Chevalier, Simon 1’03 »

15h15 : Dernière sortie du polygone : Roeiseland en tête, H. Oeberg à 51″, Alimbekava à 58″, Chevalier 1’01 », Simon 1’09 », Hauser à 1’30 ». Encore un zéro très rapide pour Wierer qui est 13ème à 2’38 »

15h14 : Une erreur pour H. Oeberg, Alimbekava, Simon, Chevalier ne commettant pas d’erreur et se battant pour le podium, trois erreurs Leshchanka et Reztsova

15.13 : ET UNE AUTRE VICTOIRE POUR LE ROEISELAND FAIT FAUX !

15.12 : Le dernier polygone

15.10: Al km 7,2: Roeiseland davanti, H. Oeberg a 23 , Alimbekava a 30 , Simon 46 , Chevalier a 1’00 « , Leshchanka a 1’09 », E. Oeberg, Reztsova, Davidova, Hauser a 1 ‘ 26″ ,

15.09: Al km 6,6 Roeiseland davanti, H. Oeberg a 20 , Alimbekava a 26 , Simon 45 , Chevalier 55 , Leshchanka a 1’05 ”, E. Oeberg, Reztsova, Davidova, Hauser a 1’24”,

15.07 : Après le troisième polygone du Roeiseland en tête, H. Oeberg à 28″, Alimbekava à 32″, Simon 44″, Chevalier 51″, Leshchanka à 1’02 ». Zero de Wierer qui mesure 22m à 2’20 ».

15.06. H. Oeberg n’a pas tort, Eder a tort, Simon n’a pas tort, Alimbekava n’a pas tort

15.06 : Trois erreurs pour Reztsova

15h05 : Erreurs pour le Roeiseland

15.05 : Troisième polygone

15.02: Al km 5.2 Roeiseland davanti, Reztsova a 26″, H. Oeberg, Alimbekava a 48, Becond, Leshchanka a 53, Eder a 56″, Chevalier a 1’09 », Simon a 1’11 »

15h00 : A la sortie du deuxième polygone : Roeiseland devant, Reztsova à 25″, H. Oeberg, Alimbekava, Becond à 46″, Leshchanka à 51″, Eder à 56″. Wierer 37ma à 2’41 »

15h00 : Deux autres erreurs pour Wierer, course dévastatrice pour les bleus

14h59 : Une erreur pour Eder et H. Oeberg, Reztsova n’a pas fait d’erreur, Alimbekava n’a pas fait d’erreur, une erreur pour Nilssone et Bescond

14h59 : Une erreur pour Roeiseland

14,58 : Deuxième polygone

14h56 : Au km 3,2 Roeiseland devant, H. Oeberg et Eder à 39″, Reztsova à 53″, Nilsson à 59″, Leshchanka, Alimbekava, Bescond, Tandrevold à 1’04 », Wierer 27ma à 2’12 »

14h53 : Après le premier polygone : Roeiseland devant, Oeberg 36″, Eder à 38″, Reztsova à 42″, Nilsson à 52″, Leshchanka à 54″, Wierer 29ma à 2’01 »

14h52 : Nilsson ne fait aucune erreur, Wierer en fait trois. La course a déjà été compromise pour le bleu. Tant d’erreurs

14h51 : Parfait Roeiseland, les deux erreurs de Simon

14h50 : Premier polygone

14,48 : Au km 1,2 Roesiland devant, Simon à 12″, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, H. Oeberg à 30″, Wierer, E. Oeberg, Davidova, Nilsson à 39″

14h47 : Al km 0,6 Roeiseland, Simon a 8″, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, Oeberg a 24, Wierer a 35

14h45 : La course est lancée !

14h44 : Tout est prêt pour le départ

14h41 : En Italie, il n’y aura que deux athlètes au départ de cette course et pour un résultat prestigieux, l’accent sera mis sur Dorothea Wierer qui a terminé dixième de la course vendredi à 37 9 de Roeiseland et a besoin d’un test solide dans les polygones pour aspirer à

14h38 : Pour la victoire d’aujourd’hui, faites également attention à l’athlète qui a terminé deuxième vendredi, la golfeuse française Julia Simon, revenant de la deuxième place consécutive, en partant 7 1 de Roeiseland. La Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold ne devrait pas non plus cinquième avec 23″1, la Française Anais Chevalier sixième avec 26″3, la Russe Kristina Reztsova septième avec 26″6, la Finlandaise Mari Eder huitième avec 28″4, la Suédoise Hanne Oeberg, neuvième avec 33 5

14h35 : News de la dernière heure. Il n’y a pas de Lisa Vittozzi sur la via, qui ne soit pas à son meilleur physiquement. Même Hanna Sola de Biélorussie, deuxième au classement, ne prendra pas le départ

14h34 : Le poursuivant norvégien le plus rapide tentera de rouvrir le match. La Suédoise Elvira Oeberg, qui tentera de récupérer du dos, et la Biélorusse Alimbekava, qui part de la quatrième place, veulent avoir leur mot à dire dans la bataille pour la Coupe.

14h31 : La Norvégienne Marthe Roeiseland, qui est en tête du classement de la Coupe du monde, a la possibilité d’aller plus loin, car il commencera en premier après la superbe performance de vendredi au sprint

14h28 : La cinquième manche de la saison de Coupe se termine, la première de deux consécutives en Allemagne dans ce qui peut être défini à tous égards comme une épreuve de pré-Coupe du monde, étant donné qu’en 2023 l’épreuve de championnat du monde se déroulera dans cette neige , dix-neuf ans après l’édition 2004.

14h25 : Bonjour les amis d’OA Sport et bienvenue dans la retransmission en direct de la poursuite féminine, 10 km, prévue à l’Oberhof (Allemagne), la course qui conclut la cinquième étape de la Coupe du monde 2022

LIVE LIVE DE LA POURSUITE DE BIATHLON HOMME 12.30

Oberhof . les femmes recherchent des programmes, des horaires, la télévision et le streaming – Absent d’Oberhof, Ruhpolding et Anterselva – Programme du week-end d’Oberhof – Présentation de la deuxième étape féminine à Oberhof – Équipe bleue d’Oberhof – Calendrier de la Coupe du monde 2021-2022 – Classement de la Coupe du monde féminine – Chronique du relais mixte d’Oberhof – Chronique du relais mixte simple d’Oberhof – Chronique du sprint d’Oberhof

Bonjour et bienvenue en LIVE LIVE de la poursuite féminine, d’une distance de 10 km, programmée à Oberhof (Allemagne), la course qui clôture la cinquième étape de la Coupe du monde 2022. Le cinquième tour de la Coupe cette saison est terminé, le premier de deux tours successifs en Allemagne dans ce qui peut être défini comme une promesse à toutes fins pratiques pré-Mondiale, en gardant à l’esprit qu’en 2023 L’épreuve du championnat du monde se déroulera dans cette neige, dix-neuf ans après l’édition 2004.

Marthe Roeiseland de Norvège, qui est en tête du classement de la Coupe du monde, a une chance de s’étirer, car il sera le premier partant après une superbe performance de sprint vendredi. Les poursuivants les plus rapides de Norvège tenteront de rouvrir le jeu. la Suède Elvira Oeberg, qui cherchera à revenir de l’arrière et la Biélorusse Alimbekava, qui part de la quatrième place, veulent voter dans la lutte pour la Coupe. Pour la victoire d’aujourd’hui, faites également attention aux deux athlètes qui ont terminé à la deuxième place vendredi, la Biélorussie Hanna Sola et la France Julia Simon à partir de 7 1 de Roeiseland. Il ne faut pas non plus sous-estimer les Norvégiens Ingrid Landmark Tandrevold cinquième à 231, France Anaïs Chevalier sixième le 26 3, Russie Kristina Reztsova septième sur 26 6, finlandais Allons à Eder huitième à 28 4, Suédois Hanne Oeberg, pas 33″5

Chez nous en Italie, il n’y aura que deux athlètes au départ de cette course et pour un résultat prestigieux, l’accent sera mis sur Dorothée Wierer qui a clôturé la course vendredi à la dixième place à 37″9 de Roeiseland et ont besoin d’une preuve solide dans les polygones pour viser haut. Partez à la chasse pour un grand retour à la place Lisa Vittozzi qui est partie 49e avec 1’50 » de retard de la tête et a pour l’instant montré de gros problèmes au pas de tir.

OA Sport vous propose LIVE LIVE de la poursuite féminine, sur une distance de 10 km, programmée à l’Oberhof (Allemagne), la course qui conclut la cinquième étape de la Coupe du monde 2022 prévue aujourd’hui, dimanche 9 janvier, à 14h45.. Amusez-vous avec notre diffusion en direct en temps réel!

Photo : LaPresse