Robert Metsol, nouveau président du Parlement européen | UE-Pologne-Allemagne – Actualité polonaise | DW

Robert Metsol, qui fête ses 43 ans aujourd’hui (18/01/2022), a été élu pour un mandat de 2 ans et demi au premier tour, remportant 458 des 616 suffrages valables (690 députés au total ont participé à ce scrutin secret). Il remplacera l’Italien David Sassoli, décédé le 11 janvier, une semaine avant la fin de son mandat.

– Ce Parlement européen signifie beaucoup pour les juges qui ont été attaqués. Cela signifie beaucoup pour les femmes qui se battent pour leurs droits. Cela signifie beaucoup pour les faibles et les persécutés. Cela signifie beaucoup pour les personnes LGBT+. Cela signifie beaucoup pour les personnes ayant des identités de genre différentes, a déclaré Metsola juste après son élection.

Voix forte de l’euro-droite

Malte est de loin l’une des voix les plus fortes de la faction euro-droite du Parti populaire européen (PPE) sur l’État de droit en Pologne et en Hongrie. En outre, il s’est prononcé avec force en faveur des minorités et contre la « zone libre de l’idéologie LGBT » en Pologne.

Cependant, il a conservé ses idiosyncrasies maltaises. Elle vient d’un pays qui, après la légalisation du divorce, a rapidement adopté des lois LGBT+ et progressistes en matière de genre à la suite du référendum de 2011. Mais en même temps, il s’en est tenu à des lois sur l’avortement très conservatrices et strictes. L’interruption de grossesse est absolument interdite (ce n’est qu’en cas de menace immédiate pour la vie de la mère que les médecins peuvent demander d’autres dispositions pour sauver la vie la première fois), et aucun grand parti à Malte n’a remis en cause cette ordonnance d’avortement, qui bénéficie du soutien des sondages de la majorité des Maltais. .

Le successeur de Simone Veil…

Robert Metsol, comme d’autres députés maltais, s’est systématiquement abstenu ou a voté contre les résolutions du Parlement européen sur l’avortement et la santé reproductive, y compris le durcissement des règles en Pologne suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Cela a causé des problèmes avant les élections d’aujourd’hui. En France notamment, on se souvient de la première femme élue en 1979 à la présidence du Parlement européen, à savoir Simone Veil, qui quatre ans plus tôt, en 1975, comme ministre de la santé, avait été promue Loi du voile, à savoir, légaliser l’avortement en France.

Cependant, Roberta Metsola a promis, en tant que présidente du Parlement européen, qu’elle représenterait également une position majoritaire sur les questions de santé reproductive. Tout est facilité car la décision du Parlement européen sur cette question se présente sous la forme de déclarations politiques et de recommandations, car au sens juridique strict, les règles relatives à l’avortement sont réservées dans l’UE en tant que droit de chaque État membre. Cependant, dans le cas de Malte lui-même, il a été souligné dans la déclaration spéciale sur l’avortement avant le référendum sur son adhésion à l’UE en 2014, à savoir dans le même groupe que la Pologne.

Nouvelle élection présidentielle du PE

Combattre Mascate

Robert Metsola, en tant que député, a appelé avec insistance à la démission du Premier ministre de centre gauche Joseph Muscat, que les critiques accusent de corruption et d’approbation des accords mafieux dans la politique maltaise. Il ne lui a manifestement pas serré la main lors de l’une des visites de 2019 de la délégation du Parlement européen à Malte, l’exhortant à nouveau publiquement le même jour à quitter le gouvernement dès que possible. La famille de Daphne Caruana Galizia, une journaliste d’investigation assassinée en 2017, l’a félicitée pour sa position ferme sur la pieuvre maltaise. Joseph Muscat a démissionné fin 2019 à la suite de manifestations de rue, notamment contre la négligence des autorités à poursuivre les responsables de la mort du journaliste.

Mais Metsola, mère de quatre garçons qu’elle a élevés avec son mari finlandais, a des liens étroits avec la bulle UE-Bruxelles. Après des études à Malte, il est également diplômé du Collège européen de Bruges (c’est une prestigieuse école d’eurocrates) et, de 2004 à 2012, il a travaillé chez le représentant maltais auprès de l’Union européenne. Elle a ensuite été embauchée par la conseillère Catherine Ashton, alors chef de la diplomatie européenne, et en 2013, elle est entrée au Parlement européen en tant que première femme maltaise dans cette chambre.

Sorties de Złotowski

Roberta Metsola est candidate du PPE de centre-droit (y compris les démocrates-chrétiens allemands, PO et PSL), mais son élection est devenue presque certaine hier soir (17 janvier 2022) après la confirmation officielle – pour les 2,5 prochaines années – de la coalition de Les factions du PPE, du centre-gauche (dont les sociaux-démocrates allemands, la Nouvelle Gauche polonaise) et le club « Nouvelle Europe » (dont Pologne2050), où la Commission européenne Ursula von der Leyen est basée dans le vote du Parlement européen.

Les rivales de Mesola aujourd’hui sont deux autres femmes – la verte suédoise Alice Kunkhe et l’extrême gauche espagnole Sira Rego. Au dernier moment, la candidate du PiS Kosma Złotowski s’est retirée de la candidature – elle n’avait aucune chance, mais cette décision a facilité la sélection de Metsoli au premier tour de scrutin.

Selon des informations non officielles, la faction conservatrice – dominée par le PiS – en échange de la démission rapide de Złotowski, le poste d’un des 14 vice-présidents du Parlement européen a été promis à Robert Zile de Lettonie (les conservateurs n’ont plus de vice-président du l’Assemblée). Le PPE a proposé Ewa Kopacz comme vice-présidente pour les deux ans et demi à venir.

