Revue de presse hebdomadaire 9 janvier 2022 : Drawsko Pomorskie, 2 janvier – 8 janvier 2022. Apprenez les informations les plus importantes de Drawsko Pomorskie

Drawsko Pomorskie, 9/01/2022. 2.01 – 8.01.2022

Un régime basé sur un faible indice glycémique (IG) implique la consommation de produits glucidiques qui augmentent lentement la glycémie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de manger des aliments à faible indice glycémique et de réduire ou d’éliminer les aliments à indice glycémique élevé. Cette méthode de nutrition est fortement recommandée pour les patients diabétiques ou insulinorésistants. Découvrez les avantages d’utiliser un régime à faible IG.

Dans le Journal of Laws du 3 janvier 2022, la loi sur les suppléments de blindage a été publiée. Qui a droit ? Combien d’argent de soutien pouvez-vous obtenir et enfin – où demander des prestations de couverture ? nous répondons à toutes ces questions conformément aux dispositions de la loi. La base est la limite du revenu moyen des ménages par habitant et par mois.