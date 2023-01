Retirez cet homme de votre vie. Une féministe militante a secoué la France

« L’émancipation signifie qu’une femme ne se laisse pas limiter par ses liens avec les hommes, ne signifie pas qu’elle les rejette complètement », écrivait il y a plus de soixante-dix ans la philosophe française Simone de Beauvoir dans le livre Le deuxième sexe.

Dans son ouvrage le plus connu, elle a critiqué la position sociale et historique des femmes en tant qu’êtres de seconde classe dont le travail consiste à subvenir aux besoins des hommes, jetant ainsi les bases de la deuxième vague de féminisme d’après-guerre.

Apparemment, certains de ses partisans seraient en désaccord avec lui. Les plus radicales (et certainement les plus célèbres) d’entre elles pensent que les femmes devraient complètement retirer les hommes de leur vie. Supprimer. Éliminer.

« Il ne s’agit plus seulement de s’entraider. Nous devons retirer les hommes de nos esprits, nos esprits, nos imaginations. Je ne lis plus de livres écrits par des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n’écoute plus leur musique », écrit Alice Coffin dans son livre « Le Génie Lesbien ».

« Ou du moins j’ai essayé », a-t-il ajouté.

apartheid féministe ?

C’est plutôt amusant. Pas parmi les hommes (après tout, qui se soucie de leur opinion ces jours-ci, comme il l’a écrit La revue L’Économiste). Le passage mentionné ci-dessus a provoqué l’indignation notamment chez les féministes traditionnelles. L’auteur de ces propos a été accusé de séparatisme féministe, d’apartheid, d’obscurantisme et de totalitarisme.

« C’est un pamphlet si scandaleux qu’il nuit à la cause même que l’auteur pense devoir combattre », a écrit la chroniqueuse Pauline Delassus. L’université catholique où Alice Coffin enseigne les études environnementales refuse de renouveler son contrat et elle reçoit des menaces de mort en ligne.

Aujourd’hui, la toulousaine de 42 ans est peut-être le visage le plus visible d’une nouvelle génération de féministes françaises qui, contrairement à leurs coreligionnaires modérés, n’entendent pas se battre pour les droits des femmes uniquement dans des frontières républicaines et universalistes. tradition.

Selon eux, la France n’est pas un pays de belles femmes et de promiscuité, mais un fief de prédateurs sexuels, dont les forces d’élite ont obstinément résisté aux forces purificatrices du mouvement MeToo. Ils rappellent qu’il y a plus de victimes de violences conjugales en France que dans n’importe quel autre pays, ils exigent la démission des hommes politiques soupçonnés d’abus, ils protestent au prix César Roman Polanski.

Nous ciblons les hommes forts

Le nom d’Alice Coffin n’est pas connu du public jusqu’à récemment. Militante professionnelle pour les droits des lesbiennes, elle est née dans une association de journalistes LGBT et plaide pour que les célébrités sortent. Il dirige également le groupe féministe La Barbe, dont les membres manifestent avec leurs moustaches attachées aux manifestations anti-patriarcales.

L’année dernière, il a rejoint le conseil parisien des Verts et s’est rapidement retrouvé mêlé à une lutte pour destituer le conseiller à la culture Christoph Girard. Il n’aimait pas qu’il soutienne publiquement l’écrivain Gabriel Matzneff, qui ne cachait pas ses penchants pédophiles dans ses œuvres autobiographiques.

Lors des réunions du conseil, elle a crié « honte, honte » à Girard, et avec sa campagne sans compromis, elle a également contrarié la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui elle-même est considérée comme l’une des féministes les plus visibles de la politique française. Après tout, la mairie sous sa direction a été condamnée à une amende pour avoir trop de femmes à des postes de direction.

Des représentants populaires du Parti socialiste ont longtemps défendu Girard, mais quand lui aussi a été accusé d’avoir agressé des mineurs, il a dû démissionner.« Nous ciblons les puissants, ce qui n’est pas facile en France », a déclaré Alice Coffin au New York. fois après sa chute.

« C’est une autre étape, différente du féminisme tel qu’il était pratiqué ici auparavant », a-t-elle répondu en objectant qu’elle mélangeait la politique avec l’activisme de rue. « Si une féministe entend qu’elle exagère, c’est bon signe qu’elle est sur la bonne voie », a-t-elle ajouté.

Cependant, même les provocateurs chevronnés admettent que la vague de réactions haineuses à son nouveau livre l’a pris par surprise. Elle a affirmé qu’elle ne voulait pas complètement expulser les hommes de la vie publique, elle voulait seulement montrer à quel point ils la dominaient.

« Mon esprit est infecté par les hommes. J’essaie de me protéger en les évitant. C’est là que nous pouvons commencer. Peut-être qu’ils pourront revenir plus tard », a-t-il écrit.