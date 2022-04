Résumé du message : du samedi au dimanche 2 et 3 avril

Tour d’horizon des principales actualités économiques, nationales et mondiales des samedi et dimanche 2 et 3 avril.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES DU PAYS ET DU MONDE ———————————

Les États baltes n’importeront plus de gaz naturel russe, a déclaré dimanche le chef de l’opérateur letton d’installations de stockage de gaz naturel, le président du conseil d’administration de Conexus Baltic Grid, Uldis Baris.

En réponse au chantage énergétique de la Russie contre l’Europe et à la guerre en Ukraine, et pour parvenir à une indépendance énergétique complète, la Lituanie renonce totalement au gaz russe, a annoncé samedi le ministère de l’Energie à Vilnius.

Les entreprises situées en France ont ressenti le plus après l’invasion russe de l’Ukraine – plus de 92 %. – selon une étude publiée par l’agence de presse japonaise Kyodo. Les entreprises malaisiennes et singapouriennes ont suivi.

Durant le mois des hostilités, l’Ukraine a perdu 10 milliards de dollars américains, a annoncé samedi sur le site officiel du président Volodymyr Zelensky, faisant état de la rencontre avec sa participation.

Lundi, de nouvelles négociations de la direction de l’Agence polonaise des services de navigation aérienne et du Syndicat des travailleurs du contrôle du trafic aérien sont prévues sur les conditions de rémunération – PANSA a été informé dans un communiqué conjoint avec ZZKRL.

En Grande-Bretagne, dans le cadre de l’indépendance énergétique après l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, même sept centrales nucléaires pourraient être construites d’ici 2050, a déclaré le ministre des Affaires et de l’Énergie, Kwasi Kwarteng, au Sunday Telegraph.

ÉVÉNEMENTS DU PAYS ———————-

L’Ukraine a un besoin urgent de soutien ; il est nécessaire d’imposer des sanctions plus lourdes à la Russie ; nous devons également appliquer davantage les sanctions existantes ; la nécessité d’une assistance de nature militaire meilleure et plus efficace – a déclaré samedi à Otwock le président du Parlement européen, Robert Metsola.

Nous regardons l’attitude de la Hongrie d’un œil critique, nous comptons sur leur plus grande implication – c’est ainsi que le président du PiS, le vice-Premier ministre Jarosław Kaczyński, a commenté dans l’hebdomadaire « Sieci » l’attitude de la Hongrie face à l’agression russe en Ukraine.

Je ne suis pas trop optimiste quant à la conclusion rapide des négociations avec la Commission européenne sur le plan de reconstruction nationale, a déclaré samedi le porte-parole du gouvernement Piotr Müller, notant que les discussions sur les détails des changements dans le système judiciaire sont toujours en cours.

Les crimes commis par la Russie à Bucza et dans d’autres villes autour de Kiev devraient être qualifiés de génocide et comment rendre compte d’un génocide, a déclaré dimanche le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Il a ajouté qu’il exigeait que le Conseil de l’Europe soit convoqué le plus tôt possible sur les crimes de la Russie et des sanctions efficaces.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a nommé le vice-ministre de l’administration et des affaires intérieures, Paweł Szefernaker, au poste de gouvernement plénipotentiaire pour les réfugiés de guerre d’Ukraine, a informé le porte-parole du gouvernement Piotr Müller. L’une des missions de la pleine autorité est la coordination entre les ministères.

L’ampleur des défis associés à l’assistance aux réfugiés ne fait que commencer ; la coopération de nombreux cercles, gouvernements et gouvernements locaux, organisations non gouvernementales et personnes de bonne volonté est importante – a souligné samedi le gouvernement plénipotentiaire pour les réfugiés de guerre d’Ukraine, chef adjoint du ministère de l’Intérieur et de l’Administration, Paweł Bossernaker.

J’ai acquitté l’opération illégale de la Chambre disciplinaire, je l’ai fait pour le bien de la Pologne, pour donner aux politiciens le temps de résoudre le problème, mais je ne peux plus maintenir cet état de choses – a déclaré Małgorzata Manowska, première présidente de la Cour suprême dans une interview pour Onet.

39,2% de Law and Justice pourraient obtenir le vote si des élections avaient lieu dimanche prochain. La Coalition civile peut compter sur 25,4 %. soutien, et la Pologne 2050 de 10,9 %. son – les résultats d’une enquête menée par le studio Estymator dla Do Rzeczy.

ÉVÉNEMENTS À L’ÉTRANGER ———————-

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré samedi soir dans une vidéo que les troupes russes s’étaient fixé pour objectif de capturer tout l’est et le sud de l’Ukraine. Zelenskiy a ajouté que toute la structure de sécurité mondiale avait échoué, a rapporté l’agence Ukrinform.

Nous ne faisons pas de commerce sur notre territoire, nous n’accepterons pas de violer l’intégrité territoriale de l’Ukraine et nous n’accepterons rien d’autre que la victoire, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodomyr Zelensky dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News.

Selon les enquêteurs, dimanche, les forces armées russes ont effectué des tirs d’artillerie à Zaporizke et Volodymyrivka dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk en utilisant le système de missiles Tornado-S et ont interdit les armes à sous-munitions, a rapporté le bureau du procureur.

La région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, a intensifié les tirs et la Russie concentre ses forces sur la prise de contrôle de l’ensemble de son territoire, a déclaré dimanche Serhiy Haydai, le chef de l’autorité régionale, dans un communiqué à la télévision ukrainienne, cité par une agence Reuters.

Les troupes russes se sont retirées de toute la région de Kiev et ont repris des attaques massives de missiles sur des bases de carburant, ce qui a provoqué une crise du carburant et paralysé les troupes ukrainiennes, informent des experts du Centre d’études orientales (OSW) 38 jours après l’invasion russe de l’Ukraine.

La Russie a changé sa stratégie et s’est concentrée sur la tentative de prendre le contrôle du Donbass et d’autres parties de l’est de l’Ukraine pour annoncer son succès lors des célébrations du Jour de la Victoire le 9 mai, a rapporté CNN dimanche, citant des sources proches des découvertes des services de renseignement américains.

Samedi soir, les troupes russes ont bombardé des colonies à Kharkiv, attaquant Odessa avec des missiles dans la matinée ; samedi, des bombardements intensifs ont été effectués dans les oblasts de Donetsk et Louhansk, informe le portail Hromadske, résumant la situation dans les oblasts ukrainiens.

Le vote aux élections législatives hongroises est terminé, les sondages préélectoraux prédisant une victoire de la coalition au pouvoir composée du parti conservateur Fidesz et du Parti populaire chrétien-démocrate (KDNP). Les résultats préliminaires doivent être connus avant minuit du dimanche au lundi.

Des élections présidentielles, parlementaires et locales ont lieu dimanche en Serbie. Selon les sondages préélectoraux, le président sortant Alyaksandar Vuczić, qui se présente comme un garant de la stabilité face à l’agression russe contre l’Ukraine, devrait être réélu, et le Parti progressiste serbe (SNS) conservera sa position dominante au parlement.

Plus de deux ans après le début de la pandémie, la majeure partie de l’Allemagne a levé la plupart des restrictions imposées par les autorités pour réduire le nombre d’infections. L’obligation de porter des masques a été supprimée dans de nombreux endroits, mais la plupart des Allemands affirment qu’ils continueront à en porter lors de leurs achats.

Le gouvernement sri-lankais a bloqué les réseaux sociaux dans tout le pays samedi soir. Auparavant, l’île était sous état d’urgence et couvre-feu jusqu’à lundi. Au Sri Lanka, les manifestations antigouvernementales provoquées par la crise économique s’aggravent. (Entreprise PAP)

pr /