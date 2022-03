Résumé de l’actualité de la guerre ukraino-russe du 4 mars

La Russie est sur le point de déployer jusqu’à 1 000 mercenaires supplémentaires – un groupe de forces militaires privées – en Ukraine dans les jours et les semaines à venir. Les responsables ont mis en garde contre les projets de « bombarder les villes pour les soumettre », une escalade qui pourrait causer d’importantes pertes civiles.

Les États-Unis ont vu « plusieurs indices » que des mercenaires russes pourraient avoir été impliqués dans l’invasion de l’Ukraine par Moscou « à plusieurs endroits », a déclaré un haut responsable de la défense plus tôt cette semaine, mais on ne sait pas exactement où ni combien.

« Nous avons vu des indications qu’ils étaient employés », a déclaré le responsable.

Maintenant, un responsable américain a déclaré à CNN que la Russie prévoyait de déployer jusqu’à 1 000 mercenaires supplémentaires dans un proche avenir.

puissance stagnante: Plusieurs troupes russes sont aux prises avec des problèmes de moral et des revers sur le champ de bataille, y compris un convoi massif au nord de Kiev qui est en grande partie à l’arrêt depuis quelques jours.

Les forces mercenaires renforceront les unités affaiblies, a déclaré le responsable, alors que l’invasion russe de l’Ukraine entre dans son deuxième week-end.

Le responsable a ajouté que les États-Unis estimaient que les mercenaires déjà en Ukraine « se comportent mal face à une résistance ukrainienne plus dure que prévu » et qu’à la fin février, pas moins de 200 mercenaires étaient morts pendant la guerre. .

Pendant ce temps, les responsables américains et occidentaux s’attendent à ce que la Russie augmente la vitesse et la force de ses attaques contre les principaux centres de population ukrainiens, y compris la capitale Kiev, à partir de laquelle le président ukrainien Volodomy Zelensky a délivré des messages constants mais provocants contre l’agression russe.

Attaques qui identifient : La Russie semble maintenant prête à « bombarder des villes pour les soumettre », a déclaré vendredi un haut responsable du renseignement occidental, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative du nombre de victimes civiles.

« C’est une approche très grossière », a déclaré le responsable. « Les armes Heager ne sont pas seulement plus lourdes, elles sont également plus lourdes en termes de dégâts qu’elles peuvent infliger. Et ils sont beaucoup moins discriminatoires.

D’autres responsables ont noté le changement de stratégie de la Russie, passant de cibles militaires à des cibles civiles, avec davantage d’attaques axées sur les centres de population. Cette nouvelle approche intervient après que le président russe Vladimir Poutine n’a pas réussi à remporter la victoire rapide qu’il espérait et que l’armée russe a dû faire face à une forte résistance de l’Ukraine à travers le pays.

Face à la résistance, les attaques vont s’intensifier, préviennent les responsables.

« Les jours à venir seront probablement pires, avec plus de morts, plus de souffrances et plus de destructions, alors que les forces armées russes portent des armes plus lourdes et poursuivent leur offensive à travers le pays », a déclaré vendredi le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fait écho à ces sentiments lors d’une conférence de presse à Bruxelles vendredi, où il rencontrera des alliés européens.

« L’attaque du Kremlin revendique une augmentation du nombre de civils là-bas. Des centaines, voire des milliers d’Ukrainiens sont morts, beaucoup d’autres ont été blessés, tout comme d’autres ressortissants. Plus d’un million de réfugiés ont fui l’Ukraine vers les pays voisins. Des millions de personnes en Ukraine sont piégées dans des conditions de plus en plus désastreuses alors que la Russie détruit des infrastructures encore plus critiques », a déclaré Blinken.