Résumé de la journée : Paraná, vendredi 24 décembre 2021 | Parana

Une famille du quartier Umbara, à Curitiba, a honoré une impasse pour Noël avec une structure avec plus d’un million d’ampoules.

En plus d’un plafond lumineux d’environ 250 mètres, toutes les maisons familiales ont participé à la décoration, apportant des fleurs, des guirlandes, des Pères Noël, des traîneaux, des bonhommes de neige, des crèches et de grands arbres illuminés.

Une famille décore une impasse avec 1 million d’ampoules à Curitiba, et l’espace en réunit des milliers — Photo : Natalia Filippin/g1

Une collision entre une voiture et un camion fait quatre morts, à Guarapuava, dans la région centrale du Paraná, ce vendredi (24). L’accident s’est produit sur le BR-277.

Selon la police, la voiture et le camion sont entrés en collision dans une voie de l’autoroute. Le chauffeur du camion a été pris en flagrant délit de meurtre, mais a été libéré sous caution et relâché.

Un homme soupçonné d’avoir assassiné son ex-femme à Cianorte, au nord-ouest du Paraná, et d’avoir avoué ses crimes par audio, a été arrêté à l’intérieur de São Paulo. Selon la police civile, l’homme a été arrêté jeudi (23).

Le crime a eu lieu fin février 2020. La victime avait 39 ans et a été poignardée à mort. Le corps de la femme a été retrouvé dans un réservoir d’eau dans la zone rurale de Cianorte.

L’Instituto cave e Terra (IAT) a publié ce vendredi (24) le premier bulletin de bain, montrant les conditions de l’eau pour la baignade et les sports nautiques au Paraná. Au total, 76 points ont été surveillés, avec 59 rivières et plages sur la côte, 16 plages artificielles dans le réservoir d’Itaipu, à l’ouest de l’État, et une rivière à Primeiro de Maio, au nord.