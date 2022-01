Républicains en France : la fin du parti populaire – politique

Assis ou simplement allongé ? Dans la quatrième année de leur crise majeure, les Républicains français sont encore loin de s’en être remis. Pire encore, la question de savoir si le parti était encore nécessaire a été soulevée. Il reste encore un an avant les élections présidentielles du printemps 2022. La France se prépare à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le centre libéral-conservateur contre l’extrême droite. Le candidat de l’ancien grand parti républicain traditionnel n’a jamais été trouvé en tête des sondages.

Si vous voulez savoir quand ce déclin a commencé, vous avez le libre choix. On peut commencer par la décomposition interne. Avec des gens qui dominent le parti et finissent ensuite au tribunal. Avec Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Les conservateurs pleurent toujours la perte des anciens présidents Chirac et Sarkozy. Bien que tous deux aient été condamnés, Chirac pour corruption et Sarkozy pour pots-de-vin.

À la mort de Chirac en 2019, le chagrin du pays était si grand que c’était comme si on disait au revoir à plus d’une personne. Mais d’une idée que les conservateurs ont depuis longtemps : proche du peuple et en forme. Déjà avec la présidence de Sarkozy (2007 à 2012) cette image a commencé à se fissurer. Sarkozy a remplacé le ton enjoué de Chirac par un ton aigu et agressif. Il y a une raison assez simple pour laquelle Sarkozy est toujours la principale figure du parti : il a été la dernière personne à obtenir la présidence des cercles conservateurs.

Le troisième forçat de la ligue, François Fillon, n’enflamme même plus l’imaginaire de son propre parti. On se souviendra de lui comme de l’homme qui a envoyé les républicains contre un mur de briques en 2017. Tous les sondages indiquent une victoire des conservateurs. Mais peu avant l’élection, Fillon a découvert le faux travail de sa femme. Et de son insistance à se considérer comme une victime de la justice et des médias, et non comme quelqu’un qui a commis une erreur. Chirac, Sarkozy, Fillon – pour les opposants du parti, tous trois sont devenus synonymes de la classe politique qui se croit au-dessus des règles.

Fillon est un riche candidat retraité

Cependant, parallèlement au scandale de la corruption, deux autres dynamiques se sont également produites, qui ont privé le Parti républicain d’un pied sûr. La base électorale du parti est fragmentée. Fillon est un candidat parmi les meilleurs et les retraités. Qu’en est-il de ceux qui ont des opinions conservatrices mais qui manquent de sécurité économique ? Année après année, ils sont courtisés plus férocement par l’extrême droite Marine Le Pen.

Seulement, et c’est la deuxième dynamique, ceux qui se souviennent du passé fasciste de Le Pen se taisent de plus en plus. Le Rassemblement National n’apparaît plus à beaucoup de Français comme un parti radical, mais comme une alternative démocratique aux droits républicains.

Assez fatigués, les Républicains ont finalement rencontré en 2017 l’homme qui a ouvert la voie à l’insignifiance aujourd’hui : Emmanuel Macron. Bien que Macron soit arrivé au pouvoir avec le vote d’un ancien électeur socialiste, il convainc aujourd’hui surtout le public conservateur. Et pendant quatre ans, il s’est retiré des forces républicaines dans l’espoir d’un nouveau départ – et dans la lutte pour le pouvoir. Macron a élu ses premier et deuxième premiers ministres (Édouard Philippe et Jean Castex) dans les rangs conservateurs, ainsi que ses ministres de l’économie et de l’intérieur.

Avec un personnel plumé et idéologiquement affaibli, les républicains se battent désormais pour le territoire. Fin juin, la France élira son président régional. Le chef du parti, Christian Jacob, est confiant. Après tout, le Parti républicain était encore un parti beaucoup plus fort que la République en marche de Macron, qui à son tour a disparu derrière ses patrons. Aux élections municipales de 2020, la moitié des petites mairies sont allées aux républicains. Ils restent le parti du maire, présentateurs de nouvelles locales.

Un député du parti sympathise avec Le Pen

Mais que reste-t-il alors que le Lysée Palace s’éloigne de plus en plus ? Actuellement principalement : contentieux. D’un côté, il y a des républicains comme le vice-président du parti Guillaume Peltier, qui sympathise ouvertement avec Le Pen. De l’autre, l’entourage de l’influent maire de Nice, Christian Estrosi, qui a récemment quitté le parti pour se rapprocher de Macron. Le parti a affirmé haut et fort ce que quatre années d’analyse avaient prédit : l’écart entre Le Pen et Macron se rétrécissait.

Ainsi, les conservateurs vivent maintenant la fragmentation avec laquelle la gauche française a longtemps lutté. Le paysage des partis des deux grands blocs, avec les socialistes à gauche et les républicains à droite, est devenu un enchevêtrement brumeux. A gauche, les restes des socialistes, la montée des Verts et les populistes français qui se battent pour la suprématie. Macron droite et Parti républicain. Et à l’extrême droite, Le Pen attendait.