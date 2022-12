Renault rappellera 15 000 voitures, modifiant leurs moteurs en raison des normes d’émission

Le constructeur automobile français Renault rappellera environ 15 000 voitures où ils modifieront leurs moteurs pour répondre aux normes d’émission. Renault est le deuxième constructeur automobile français. La semaine dernière, les actions de la société ont fortement chuté après des informations selon lesquelles des enquêteurs enquêtaient sur les lieux de travail du constructeur automobile pour sa technologie de mesure des émissions. Le problème des émissions excessives pourrait concerner jusqu’à 700 000 véhicules, écrit le site économique français Les Echos.

La ministre française de l’Environnement, Ségolène Royal, a déclaré que Renault « s’engage à rappeler un certain nombre de véhicules, 15 000 véhicules, pour les vérifier et les régler correctement afin que le système de filtrage fonctionne même lorsqu’il fait très chaud ou à moins de 17 degrés Celsius car dans une telle situation, le système de filtrage ne fonctionne plus. « , a déclaré Royalová.

Peu de temps après l’éclatement du scandale sur la mesure des émissions chez son plus grand concurrent européen, Volkswagen, le ministre a ordonné des tests de voitures de différentes marques dans son pays. Chez Renault, les tests ont montré un dépassement des normes de dioxyde de carbone et d’oxydes d’azote.

Mais le gouvernement a souligné qu’il n’y avait pas de système dans la voiture qui lui permette de manipuler les résultats de mesure des émissions – contrairement à Volkswagen, qui a admis l’année dernière que quelque 11 millions de ses voitures diesel dans le monde étaient équipées de ce logiciel.

Royal a reconnu aujourd’hui que les tests précédents, qui ne simulaient pas les conditions de conduite réelles, n’étaient pas suffisants, surtout par temps chaud. « Les voitures neuves doivent répondre aux normes », a déclaré le ministre selon lequel Renault lui-même ne dépasse pas les normes d’émissions. Mais il n’a pas mentionné d’autres fabricants.

Thierry Bolloré, du comité exécutif du groupe Renault, a déclaré aujourd’hui que le constructeur automobile présentera des mesures pour réduire les émissions d’oxyde d’azote dans le trafic réel d’ici le 30 mars.

Elles s’appliqueront aux véhicules équipés des derniers moteurs diesel Euro 6. Le Groupe procédera à ces ajustements via une mise à jour logicielle. À partir de juillet, il commencera à proposer des révisions de moteurs aux propriétaires d’environ 700 000 véhicules lorsqu’une telle augmentation peut être appropriée. Les événements de service seront sur une base volontaire. « Nous avons été les premiers à dire que cela pouvait s’améliorer », a déclaré Bolloré, responsable de la compétitivité chez Renault, aux journalistes.