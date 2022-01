Renault Austral dévoile son design. Le remplaçant de Kadjar arrivera cette année

Mais nous le savons depuis un certain temps. Et l’on sait aussi que le nom choisi vient du mot latin « australis », c’est-à-dire « rive sud ». Mais maintenant, Renault a ajouté de nouvelles informations sur le design et la technologie qu’il contient.

Par exemple, le constructeur automobile a promis un « SUV civilisé avec du caractère » qui devait être pointu, athlétique et moderne, tandis que les proportions devaient donner à la voiture une impression de robustesse et d’agilité.

« Renault Austral intègre des éléments de style distinctifs qui offrent un design dynamique et élégant. La qualité est évidente au premier coup d’œil. Nous avons réduit les écarts dans la carrosserie, améliorant la finition pour créer immédiatement un sentiment de qualité », a déclaré Gilles Vidal, directeur du design de Renault. .

L’un des éléments de style distinctifs de la nouvelle Renault Austral réside dans les lignes structurelles du côté soubassement. Il s’incline vers l’avant, améliorant prétendument la dynamique de la silhouette de la voiture. Austral devrait regarder « en avant » de profil.

Le constructeur automobile a également mis en avant les phares utilisant la technologie micro-optique, qui a été introduite pour la première fois dans la Renault Mégane E-Tech Electric. Il est composé de plexiglas, en surface et au coeur la matière est gravée de lignes et de motifs. Lorsque les bords du plexiglas sont éclairés par les LED, toutes les zones gravées s’illuminent et créent un effet visuel distinctif.

Nous savons par des rapports précédents que la base technique du SUV est la nouvelle plate-forme CMF-CD3, qui est la même que l’actuel Nissan Qashqai, par exemple. Et l’Austral recevra de nouvelles unités de puissance, comme le moteur essence trois cylindres 1.2 TCE.

C’est un hybride doux avec un système électrique de 48V. Il sera proposé aux côtés du moteur hybride à quatre cylindres 1.3 TCe existant avec un système 12V, et une nouvelle génération du système hybride E-Tech est également prévue, qui pourrait remplacer le moteur à essence de seize litres existant par un moteur de 18 litres. . . Les unités diesel ne sont pas incluses dans le plan.

La Renault Austral sera présentée plus tard cette année. Un modèle dérivé, un coupé SUV et une variante à sept places suivront également. Hormis Kadjar, différents modèles proposés remplacent indirectement les modèles Talisman et Koleos.