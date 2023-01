Renáta Kellnerová ouvre la nouvelle année en tant que 12e femme la plus riche du monde

Quand l’année dernière un magazine américain Forbes compilant le classement des personnes les plus riches de la planète, Renáta Kellnerová y apparaît pour la première fois avec ses enfants, qui deviennent héritiers de la succession de feu Petar Kellner. Avec une richesse estimée à 16,6 milliards de dollars (à un taux de change de 368 milliards de couronnes à l’époque), cela place Kellner et sa famille au numéro 104 sur la liste des personnes les plus riches du monde. Et bien que ses valeurs foncières aient quelque peu diminué depuis lors, il est entré dans la nouvelle année au cours de ses cent premières années. La richesse de la majorité diminue à travers les disciplines et les nationalités. Parmi les femmes, Kellner est déjà la douzième femme la plus riche du monde.

Le magazine américain fera son classement annuel Forbes n’a pas encore annoncé, mais la sienne liste des personnes les plus riches du monde évolue en continu et en temps réel, nous pouvons donc voir comment chacun se situait au début de l’année. La veuve de 55 ans du groupe d’investissement propriétaire majoritaire PPF Petar Kellner, décédé tragiquement un an avant mars dernier, avait des actifs d’une valeur de 16,3 milliards de dollars (371 milliards de couronnes), selon le classement. Ensemble Renata Kellnerová avec sa famille placé à la 100e place, et donc le plus élevé de tous les Tchèques.

La femme la plus riche du monde est l’héritière de l’empire français des cosmétiques L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers (75,1 milliards de dollars). Derrière lui se trouvent Alice Walton (59,1 milliards de dollars), héritière du fondateur de la société de distribution Walmart, et Julia Koch et sa famille (58 milliards de dollars), héritière des parts du conglomérat énergétique Koch Industries. L’ex-femme du fondateur de l’entreprise technologique américaine Amazon MacKenzie Scott occupe la huitième place, alors que l’an dernier elle occupait la quatrième place chez les femmes. Sa richesse, même grâce à d’importants dons caritatifs, est passée de plus de 43 milliards de dollars à moins de 25 milliards.

Renáta Kellnerová a réussi depuis l’année dernière, quand elle était quatorzième chez les femmes, ancienne femme chinoise Yang Hiyan et sa famille (18,7 milliards de dollars l’an dernier, actuellement 11,4 milliards de dollars), dont la fortune provient d’une participation majoritaire dans la société de développement immobilier Country Garden Holdings. Kellner a également surperformé Fan Hongwei, dont la valeur nette a considérablement diminué de plus de 18 milliards de dollars depuis qu’elle a transféré une participation importante dans la société d’investissement chinoise Hegneng Investment à son mari l’année dernière. Il est lui-même président du producteur de fibres chimiques Hengli Petrochemical.

Il a des américains sur sa liste Forbes un total de neuf personnes de la République tchèque, Kellner était la seule femme là-bas. Derrière lui se trouve Karel Komárek avec des actifs d’une valeur de 7,5 milliards de dollars (plus de 171 milliards de couronnes), et le troisième est Radovan Vítek, dont les actifs sont estimés à 5,6 milliards de dollars (près de 128 milliards de couronnes). Le quatrième est Daniel Křetínský (5,2 milliards de dollars, soit près de 119 milliards de couronnes) et le cinquième est le chef du mouvement ANO et ancien Premier ministre Andrej Babiš (4 milliards de dollars, plus de 91 milliards de couronnes). Ailleurs se trouvent Pavel Tykač, Pavel Baudiš, Marek Dospiva et Eduard Kučera.

Amérique Forbes il met à jour quotidiennement la liste des personnes les plus riches sur son site Web. La mutation du magazine tchèque de l’automne dernier a estimé les avoirs de Kellner et de sa famille à 383 milliards de couronnes. La propriété des personnes les plus riches du monde voir agence aussi Bloomberg, qui utilise une méthodologie différente lors de la compilation de son classement. Le volume actuel des actifs de Kellner est estimé à 11,8 milliards de dollars (plus de 269 milliards de couronnes) et se classe au 154e rang mondial. Bloomberg il n’a que deux personnes de la République tchèque sur sa liste en ligne – à part Kellnerová, Karel Komárek. Ses actifs sont actuellement estimés à 7,76 milliards de dollars (plus de 177 milliards de couronnes).

Selon le magazine, il est l’homme le plus riche du monde Forbes même selon l’agence Bloomberg L’homme d’affaires français Bernard Arnault. Il est co-propriétaire du groupe LVMH, qui se consacre à la vente de produits de luxe. Il a remplacé Elon Musk en tête de liste, à la tête de Tesla, SpaceX et Twitter, étant la première personne de l’histoire à s’appauvrir de 200 milliards de dollars.

Avec la contribution de CTK.