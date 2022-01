Relation très fragile. La France a retiré l’invitation du Royaume-Uni à une réunion sur les migrations

« Nous considérons que la lettre publique de Boris Johnson est inacceptable et contredit les discussions entre les deux parties. En conséquence, Priti Patel n’est plus invitée à la réunion de dimanche, qui aura toujours lieu avec la participation de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne. et la Commission européenne », a déclaré le ministère français de l’Intérieur dans un communiqué.