Reims – PSG 0-0, les footballeurs du PSG ne tirent que dans la faiblesse

Cependant, les visiteurs qui ont commencé sans Lionel Messi, blessé, se sont longtemps attardés et auraient pu marquer eux-mêmes un but avec une belle occasion de Neymar. Au final, cependant, ils ont dû se contenter d’un point, et après dix tours, ils sont en tête du classement avec huit victoires et deux nuls.