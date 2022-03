Régiment Azov : L’élite de l’armée ukrainienne ou les « nouveaux talibans » ?

Vous pouvez également lire l’article en version audio.

Le régiment ukrainien Azov a combattu avec les envahisseurs russes pour Marioupol. Il avait la réputation d’être une unité militaire d’élite. Et aussi les unités visées par les partisans des extrémistes, les néo-nazis, les admirateurs d’adolf Adler. Selon la propagande russe, c’est la preuve que l’Ukraine est contrôlée par des fascistes. Mais c’est beaucoup plus compliqué.

« Je ne suis pas contre les nationalistes russes ou la grande Russie », dit dans le rapport du Guardian membre de la section Azov, qui s’est présenté comme Dmytrij. Il a ajouté : « Mais Poutine n’est pas russe, il est juif ».

Le rapport remonte à 2014, quand Azov était la plus grande force dans la lutte contre les séparatistes russes dans l’est de l’Ukraine. Les ennemis irréconciliables des deux côtés du front étaient proches les uns des autres. Et à ce jour, ils l’ont fait.

Le père spirituel d’Azov, alors député ukrainien Andriy Bileckyj, avant la formation de la section il a déclaré« Le destin de l’Ukraine est de mener la race blanche lors de la dernière croisade contre les sous-dirigeants sémites. »

Le père spirituel d’Azov, plus tard député ukrainien Andriy Bileckyj, était connu sous le surnom de bataille du chef blanc. Ici sur une photo d’octobre 2014.

Par exemple, la division des volontaires du commandant, qui s’appelait Vargan, s’est opposée à Azov du côté des séparatistes.

« Il croyait que les Blancs étaient le summum de l’évolution, et cela lui donnait le droit de décider du sort du monde. Et les meilleurs Blancs étaient de grands Slaves ou Russes. Parce que Jésus-Christ était aussi Russe », explique Vargana. dans son rapport Stanislav Krupař.

Des deux côtés de l’avant-garde de la race blanche. Les gens qui professent détester les « races inférieures », les gays, les lesbiennes, les libéraux mous… Et même ceux en Ukraine utilisent principalement le russe comme première langue.

Il a également travaillé chez Azov en 2014 Volontaire russeviennent de St. Pétersbourg. Il appréciait les commandants russes, qui se disaient officiers tsaristes et rêvaient de restaurer l’empire. Et il leur a souhaité du succès d’une certaine manière – que la Russie aurait un Maïdan nationaliste impitoyable.

À bien des égards, ils ont une compréhension pour eux-mêmes. Et ils se sont entretués sans pitié.

Récapitulation Le Maïdan a été la révolution ukrainienne qui a renversé le président pro-russe corrompu en 2014. Dans le cadre des manifestations sur la place de Kiev, des combats volontaires sont également nés, servant initialement de « garde » pour les manifestants. Ils s’appuient sur des hooligans du football, des nationalistes, des extrémistes en tous genres.

Immédiatement après le Maïdan, les volontaires forment des unités militaires et partent en guerre dans l’est du pays.

La Russie a commencé la guerre. Il n’a pas accepté la chute du régime ukrainien pro-russe et a envahi la Crimée et les régions orientales de l’Ukraine.

Des volontaires d’Azov et d’autres unités se sont affrontés avec des volontaires russes. Certains d’entre eux partageaient avec eux des valeurs fondamentales, dont la sympathie pour le projet de reconstruction de la Russie tsariste. Mais à leurs yeux, le président Poutine est une figure trop faible, ils s’attendent à ce que leurs amis/ennemis – fascistes et nationalistes russes – le renversent.

Alors comment? Vont-ils renverser leur faible président démocrate et s’unir à la Russie fasciste ? Photo de juin 2014 : Des combattants de l’Association sociale nationale affiliée au secteur ultranationaliste de droite d’Ukraine prêtant serment d’allégeance au bataillon de volontaires Azov. Cela a été suivi d’une marche vers l’est du pays et d’une implication dans la bataille du Donbass.

le contexte

À un égard, bien sûr, il y avait une différence fondamentale entre les combattants d’Azov et les volontaires du côté russe : l’Ukraine s’est défendue. Il a répudié les agressions odieuses empreintes de crimes de guerre. Il n’y a pas d’égal ici entre Azov Dmytriy et le russe Vargan.

Dans la situation actuelle, le sujet d’Azova est plus une question de ce qui est permis dans une telle défense. Tous? Et aussi la question : qu’en est-il d’Azov après la guerre ?

Il ne fait aucun doute que les extrémistes et les admirateurs du Troisième Reich Adolf Hitler étaient actifs à Azov et dans d’autres unités de volontaires. Cela a été documenté par un certain nombre de journalistes, (en plus du texte déjà cité de Sécurité et revues Journaliste par exemple moi Bbc, Télégraphe ou Semaine de l’actualité) JE organisation à but non lucratif. Rapport de l’ONU écrit sur les crimes de guerre présumés – pillages, viols, tortures de prisonniers.

Et à cause du même soupçon déposé par le Congrès Les États-Unis ont offert que les États-Unis aideraient à la formation de volontaires ukrainiens.

Droits humains et l’organisation rom s’est plainte à plusieurs reprises que l’extrême droite est sous la protection de la police ukrainienne et que les assaillants en général – à l’exception de l’attaque meurtrière de Lviv – ne sont pas jugés.

C’est l’attaque de Rome qui nous a rappelé cette question certains commentateurs déjà en 2014. Le plus grand danger pour Azov et d’autres volontaires n’est-il pas qu’ils puissent utiliser leur pouvoir et leurs armes pour résoudre des conflits de politique intérieure ?

En 2014, il n’y avait pas le temps de s’en occuper. De plus, Azov s’est bien battu devant. Pourtant, que fait un pays démocratique avec plusieurs milliers d’extrémistes et de nazis intrépides, bien organisés et lourdement armés ?

Et que peuvent faire ces combattants avec un État démocratique ?

Danger 2014

Il y aura une nouvelle révolution en Ukraine. Cela porterait au pouvoir un chef militaire plus déterminé, proche des espoirs d’Azov.

Et Azov peut même forcer le changement. Avec d’autres unités de volontaires, il peut créer une armée entièrement armée.

Dmytrij s’attendait à ce que le président Petro Porochenko soit tué et qu’un dictateur prenne le pouvoir. « Que peut faire la police à ce sujet ? Il ne peut pas arrêter une foule non armée. C’est difficile de traiter avec des unités armées », a résumé Dmytrij.

Ce sont des plans ou des idées et des souhaits en 2014. Ils sont loin de la vision de l’armée ukrainienne. Et très probablement pas tous les membres d’Azov.

Cependant, ils ne se sont pas concrétisés. Petro Porochenko a terminé son mandat. Il a été battu par l’actuel président Volodymyr Zelensky lors des élections régulières.

Et selon un éminent politologue allemand et expert européen du fascisme et de l’extrême droite Andreas Umlanda il n’y a pas de radicalisation de la société ukrainienne dans son ensemble. Même dans des conditions de guerre permanente, depuis 2014, les radicaux de droite et les nationalistes ont perdu le pouvoir politique.

C’est encore une force marginale en Ukraine. Dans de nombreux pays d’Europe occidentale, ces groupes sont nettement plus forts.

Mais il y a un problème unique et ouvert – les forces armées sont liées à des partis politiques extrémistes. Le Parti du Corpus National est associé à Azov.

Ils sont peut-être politiquement faibles, mais ils ont l’expérience du combat et des armes.

Azov a-t-il réussi à l’apprivoiser ?

Les rues seront à nous

Le fondateur et premier commandant d’Azova, Andriy Bileckyj, a fondé le mouvement patriote ukrainien en 2005 et cherche à dominer la scène nationaliste de droite en Ukraine.

Lors des combats dans l’est de l’Ukraine en 2014, ses volontaires ont prouvé leur valeur. Surtout lors de la conquête de Marioupol, ils ont acquis la réputation d’être l’unité la plus puissante de l’armée ukrainienne. Il s’est avéré que la formation des hooligans du football et des nazis était une meilleure préparation à la guerre que la formation ordinaire dans l’armée ukrainienne.

L’Ukraine a tenté « d’apprivoiser » Azov et des unités de combat similaires en 2014. Il a commencé à les intégrer dans les unités officielles de la Garde nationale relevant du ministère de l’Intérieur.

Un membre d’Azov patrouille près d’une position de bombardement ukrainienne à Shyrokyne, été 2015.

Le résultat : Azov est resté largement indépendant et a pu financer ses activités avec l’argent du ministère de l’Intérieur.

Azov est surtout devenu sur la scène extrémiste notion internationale. Il entretient des contacts réguliers avec des représentants des nationalistes d’extrême droite du monde entier. Les experts estiment qu’entre 2014 et 2009, 50 000 combattants étrangers sont venus en Ukraine.

On ne sait pas combien d’entre eux étaient directement impliqués dans les activités d’Azov. Après tout, Azov est actuellement une organisation internationale. Des soldats de Suède, d’Espagne, de France, de Russie, d’Allemagne et d’autres pays sont passés par là.

Après 2014, Azov, en tant qu’unité régulière du ministère de l’Intérieur, a également développé ses activités nationales. Il a créé le parti parapluie National Corpus. Et aussi les milices qui « gardaient l’ordre » dans les rues.

En pratique, cela signifiait attaquer les homosexuels et les lesbiennes et participer aux attaques contre les colonies romaines.

Péril 2022

Selon les groupes de réflexion LIEU encore une vision néo-fasciste de l’Ukraine plus complexe et menaçant. Il cite par exemple une personnalité influente de la scène néo-fasciste ukrainienne, qui se fait appeler Slovaquie. Il est venu en Ukraine pour combattre depuis l’étranger ; qu’il n’a pas voulu dévoiler.

Selon lui, le conflit en Ukraine pourrait conduire à l’effondrement de la civilisation moderne et à la formation d’un État-nation fasciste.

« Cette guerre brûlera la faiblesse physique et mentale de notre peuple et une nation forte renaîtra de ces cendres », a déclaré la Slovaquie. « Notre défi est de faire en sorte que les conditions restent insupportables le plus longtemps possible afin que ce changement puisse se produire. L’avenir est en jeu et nous ne devons pas perdre cette opportunité. »

La Slovaquie voit l’inspiration en Afghanistan. Là, ils se sont battus contre la Russie et l’OTAN pendant des décennies. Et ils ont gagné. « L’Ukraine devrait emprunter cette page de son histoire. »

La guerre comme opportunité pour la révolution fasciste. Juste un cri fanatique ? D’autre part, une longue expérience avec Azov montre qu’un tel cri ne doit pas être sous-estimé.

Non, rien de tout cela ne valide la propagande et la guerre de Poutine. Au contraire, on peut dire qu’il a commencé une révolution fasciste dans la pratique.

Cependant, la guerre finira un jour. Et l’Ukraine pourra-t-elle enfin apprivoiser Azov ?

Sera-ce une unité d’élite de l’armée ukrainienne ?