Non seulement le modèle actuel peut être vu sur place, mais aussi plus de cent ans de voitures et de motos telles que 172, 201, 202, 302 ou 304, équipées d’un vraiment unique – Peugeot e-Legend, qui représente le futuriste vision du constructeur automobile avec un entraînement entièrement électrique et une technologie de pointe.





Vidéo, photo : Les pierres tombales finissent en pavés. Maintenant ce sont des monuments

« Nous avons travaillé avec notre équipe pendant près d’un an pour organiser cet événement et nous avons réussi à terminer la compétition avec un salon de l’auto et de la moto Peugeot vraiment unique, qui s’appuie sur le début de la production », a déclaré la directrice d’Arkád, Denisa Gálová.

Qu’est-ce qui déterminera le choix de la ville pour vous ? Participez au grand sondage du Journal ICI.

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir cette exposition extraordinaire aux Arcades. Ce n’est pas seulement un regard fascinant sur notre histoire, mais sur l’avenir. Il présente ici l’un de nos concepts les plus aboutis, la Peugeot e-Legend, que l’on peut voir pour la première fois en République tchèque. Cette voiture s’inspire du coupé Peugeot 504 des années 1970, et y ajoute les technologies les plus modernes du futur, comme la conduite autonome ou la propulsion électrique », a ajouté Marco Venturini, directeur de la marque Peugeot en République tchèque.