Record de semaines pour les vaccinations. Et la chasse à une nouvelle variante commence

Le jeu entre les vaccins et les variantes du nouveau coronavirus est toujours ouvert. En Italie, la campagne de vaccination a volé et le ministre de la Santé lui-même, Roberto Speranza, a souligné que la semaine dernière « plus de 4 millions et demi de doses de vaccin ont été administrées : le nombre le plus élevé en seulement 7 jours depuis le début de la vaccination campagne ».

Bien sûr la bonne nouvelle qui est toutefois atténuée par l’alarme concernant l’arrivée d’une nouvelle variante qui peut clairement « percer » la protection offerte par la prophylaxie. A commencer par Omicron 2. Anthony Fauci, un virologue de premier plan, met en garde contre la possibilité d’une nouvelle mutation. « Si nous arrêtons avec Omicron et qu’il n’y aura pas d’autre variante, très bien, mais aucune garantie, nous devons être prudents – prévient Fauci – Nous devons arriver à un point où la gravité de la maladie est si faible qu’il n’y a pas d’impact « . Même la commissaire européenne à la santé Stella Kyriakides exhorte à ne pas sous-estimer le risque de variantes : « Omicron ne doit pas être considéré comme une variante plus légère : plus il est diffus, plus le risque d’émergence d’une variante plus dangereuse est grand », prévient-il.

Une nouvelle enquête rapide coordonnée par l’Istituto Superiore de Sanit a commencé hier. Du 20 décembre au 3 janvier, date de la dernière enquête, Omicron est passé de 6 000 cas à 160 000, confirmant sa capacité de diffusion.

Pendant ce temps, les premiers signes arrivent dans la nouvelle sous-variante Omicron 2. Les données sont rares mais la protection vaccinale sera toujours garantie en ce qui concerne une éventuelle aggravation de la maladie. Pour Fabrizio Pregliasco, professeur à l’Université de Milan, il n’est pas encore possible d’évaluer son infectiosité et les caractéristiques qui le distinguent d’Omicron. Dans ce cas également, la mutation concerne la protéine Spike. Claudio Mastroianni, président de la Société italienne des maladies infectieuses et tropicales, Simit, a de nouveau souligné la nécessité de séquencer davantage car, a-t-il expliqué, « le problème de la variance persistera ». Mais l’Italie en matière de surveillance et d’identification des variantes est encore loin derrière. Aussi pour le virologue Giovanni Maga, directeur de l’Institut de génétique moléculaire du Cnr de Pavie, il est trop tôt pour évaluer l’impact de ces sous-variants étant donné que « pendant la pandémie, des dizaines de variants ont été identifiés et placés sous surveillance ce qui a ensuite disparu ».

Si la variante inconnue pèse sur les prévisions d’entrée dans la phase endémique, dont nous espérons ne pas avoir à nous soucier plus que ce que nous faisons chaque année pour la grippe saisonnière, les nouvelles du front vaccinal sont réconfortantes. Nino Cartabellotta, président de la Fondation Gimbe, a souligné le nombre de nouveaux vaccinés : 542 000, dont environ la moitié sont dans la tranche d’âge 5-11 ans tandis que 137 000 ont plus de 50 ans. Bref, l’obligation a fonctionné. La troisième dose, en dehors des vacances, a été maintenue au-dessus de 580 000 par semaine.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, est également optimiste. « Le coronavirus continuera de circuler pendant des années, mais ce doit être la dernière vague de la pandémie à imposer des restrictions », a déclaré Bourla. Le PDG a annoncé qu’au cours des cinq prochaines années, le laboratoire pharmaceutique investira 520 millions d’euros en France pour soutenir la recherche et la production de médicaments contre le Covid19. Grâce au vaccin, dit Bourla, « nous allons bientôt reprendre une vie normale ». Moderna vise plutôt à avoir un seul vaccin contre le Covid19 et la grippe d’ici l’automne 2023. C’est ce qu’affirme le PDG de la société, Stephan Bancel.