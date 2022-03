Real Madrid – PSG : Benzema, le chat de chasse | sport

PrécédentChronique en direct

Karim Benzema est apparu en 2009 en Espagne en convaincant, dans les rares fois où il s’est exprimé, que son idole était Ronaldo Nazario, le joueur brésilien. Un aveu surprenant car pendant plusieurs années, presque une décennie, la perception que la plupart d’entre eux avaient de lui était loin de ce que les joueurs admiraient. Difficile de dire à un garçon timide qui a grandi à Lyon, le sixième de neuf enfants, un gardien de but, ou un candidat à celui-ci.

Au début, il se sentit « seul et perdu » à Madrid, comme il l’admit plus tard ; il a commis plusieurs incidents sur l’autoroute de la capitale ; puis, sur le terrain, il a ressenti le besoin d’adapter son football à un requin comme Ronaldo, le Portugais. La saison s’est écoulée et, malgré ses progrès, il n’a jamais fini de dissiper les soupçons des partis rocailleux, dont son père, qui lui réclamait plus de buts. Des idées fausses, quand il ne s’agit pas d’insulter son entraîneur, comme quand Mourinho en 2010 disait de lui : « Tu chasses avec des chiens, moins avec des chats. » Le lendemain, contre l’équipe du bas (Saragosse), les Blancs l’ont emporté 1-3 avec des buts de tous les attaquants sauf lui.

Il peut ne jamais atteindre l’affiche meurtrier Ronaldo Nazario, mais il est déjà le troisième meilleur buteur de l’histoire de Madrid avec 309 buts, un de plus qu’Alfredo Di Stéfano avec près de 200 matchs de plus. En tout cas, un cap inimaginable qui est venu après son chef-d’œuvre, le triplé contre le PSG en 17 minutes. Personne n’a atteint Trois fois à la suite en Ligue des champions à 34 ans et 80 jours.

« La vérité, c’est que ça m’a surpris », avoue Amancio Amaro (La Corogne, 82 ans), dirigeant madrilène oui qui a remporté la Coupe d’Europe (1966) et marqué 155 buts en 471 matchs. « Dans ses premières étapes, il était un peu fermé, dédié à créer un trou pour Cristiano. Maintenant, il a été révélé et possède toutes les qualités non montrées auparavant. Il a tout : il marque des buts et crée des jeux », a-t-il ajouté.

Alors que ses autres coéquipiers, comme Isco, Marcelo et Bale, ont entamé un déclin irrésistible suite au départ de CR à l’été 2018, il a doublé dans la trentaine. La solitude déclenche la sortie et ses effets de choc général. Lors de sa dernière campagne avec Cristiano (2017-18), il a à peine ajouté 12 buts – dont trois, oui, entre les demi-finales et la finale de la Ligue des champions -, alors qu’au cours des quatre années suivantes, il n’est descendu qu’à moins de 30 ans. deux fois plus d’épilogues avec le Portugais : 2,1 fois par match plus tard contre 3,9 cette saison. Si c’était un chat, ce n’est plus un chat.

Je ne peux pas l’imaginer il y a quelques années à la tête de ce vestiaire Amancio Amaro

Inondations sur le terrain accompagnées d’une plus grande charge dans le vestiaire. Amancio Amaro n’a pas vu cela se produire non plus. « Il y a quelques années, je n’aurais pas pu imaginer Benzema diriger et diriger ce vestiaire. Cela a surpris tout le monde. Avant, j’étais dans l’ombre de Ronaldo », a déclaré l’arbitre galicien. Un avis qui rejoint celui de Carlo Ancelotti, qui l’a quitté en 2015 pour s’enfiler quelques uns des plus hauts de la cabine et l’a retrouvé l’été dernier en tant que patron. « Cela a changé la façon dont les autres le voient. C’est un joueur plus fort, avec plus de personnalité, plus de leader, plus mature. Je vois aussi que c’est différent par rapport à il y a six ans », a déclaré l’entraîneur italien avant la finale de la Super Coupe. Une plus grande influence qui est particulièrement évidente avec Vinicius, avec qui il est resté sur le dos jusqu’à il y a quelques mois et maintenant, après le boom brésilien, il se propose comme tuteur pour l’aider à continuer à gravir les échelons dans l’équipe. Entre les deux, ils ont récolté 46 des 81 buts de Madrid cette saison. L’attaque blanche ne concerne plus le soliste de Benzema.

Celui qui n’en a jamais douté est Miguel Pardeza, ancien joueur blanc et directeur sportif du club entre 2009 et 2014, témoin de ses premiers pas. « Pour un attaquant [él lo fue], il semble que le tournant de l’année ait joué contre lui, et dans son cas c’était l’inverse. Il a été l’un des meilleurs de l’histoire, pas seulement à Madrid. Même dans ses pires moments, ça me semble toujours incroyable », assure des membres de Quinta del Buitre.

Croyance en Benzema qui au fil des années, du moins au début, ne semblait pas majoritaire au Bernabéu qui mesure la qualité d’un footballeur et les litres de sueur renversés, des jugements souvent portés contre le Français. « Malgré des moments moins bien accueillis, il n’a jamais perdu la face avec le club et avec sa carrière. Il parle d’un joueur très confiant, calme et avec du caractère. La personnalité ne doit pas être confondue avec une théâtralité excessive. Certaines personnes sont plus mobiles, d’autres sont plus introverties et timides. Mais la personnalité se manifeste dans d’autres situations. Benzema ne perd jamais la face avec un phénomène comme Cristiano à ses côtés », prévient Pardeza.

Il est calme, très confiant et a du caractère. Pas de personnalité confuse avec le théâtre Miguel Pardez

Les Français ont été ceux qui ont facilité l’orphelinat de la notation dans la phase post-CR et maintenant l’équipe souffre de certaines de ses absences. En février, il a raté trois matchs de suite sur blessure et les Blancs ont à peine réussi à marquer. Jusqu’à cinq noms (Rodrygo, Asensio, Isco, Bale et Jovic) sont entrés au milieu de terrain lors de cette nomination. Il n’y avait personne derrière Benzema, un facteur de risque à l’heure où l’attaquant resserrait son corps après son retour en équipe de France, dont il a été écarté pendant près de six ans en raison de soupçons sur son implication dans la Valbuena (chantage à la vidéo sexuelle) affaire, confirmée il y a trois mois lors de sa condamnation à un an de prison. La seule ombre au milieu de son ascension à l’autel de Madrid. Mercredi, il a terminé le sacre.

Le Déluge Gaulois, en chiffres

Tableau d’histoire de Madrid. Cristiano Ronaldo, 450 buts en 438 matchs. Raúl González, 323 en 741 matchs. Benzema, 309 accidents sur 592. Alfredo Di Stéfano, 308 en 396 duels. Santillana, 289 en 645 matchs. Ferenc Puskas, 242 à 262.

Le score moyen du joueur français (0,52 buts par match) est meilleur que Raúl (0,43) et Santillana (0,4), et pire que CR (1,02), Puskas (0,92) et Di Stefano (0,7).

En Coupe d’Europe. Ronaldo, 105 dianes. Benzema, 67 ans. Raul, 66 ans. Di Stéfano, 49 ans. Puskas, 35 ans.

Les triplés vivent longtemps. Benzema est devenu le joueur le plus âgé à réussir un triplé en Ligue des champions, à 34 ans et 80 jours. Ils sont suivis par Olivier Giroud (34 ans et 63 jours), et Claudio Pizarro et Cristiano Ronaldo (tous deux 34 ans et 35 jours).

Coup de pied au but. Avec CR à Madrid, Benzema tire au but en moyenne 2,4 fois par match. Depuis son départ en 2018, il a fait 3.4. Des chiffres qui ne cessent d’augmenter d’année en année : 2,09 à 17-18 (dernier avec Ronaldo), 2,96 à 18-19, 3,4 à 19-20, 3,5 à 20-21 et 3,9 à 21-22.

