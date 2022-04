Real Madrid News: Karim Benzema en route pour le Ballon d’Or | nouvelles du football

Malgré ses 34 ans, Karim Benzema est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière couronnée de succès. Le joueur français est le personnage principal du Real Madrid. S’aligner avec Robert Lewandowski est facile à dessiner – mais qui est le meilleur attaquant du monde en ce moment ?

Le Real Madrid est actuellement sur la bonne voie pour son 35e championnat de la Liga. À six matchs de la fin, les Royals ont fièrement 15 points d’avance sur leurs anciens rivaux de Barcelone, qui ont encore deux matchs à jouer mais n’ont pratiquement aucune chance de remporter le titre. Ce n’est pas grâce à la star la plus éblouissante du Royaume en ce moment : le meilleur attaquant Benzema.

Benzema est le meilleur buteur d’Europe

Les Français sont l’assurance-vie des Madrilènes et ont une nouvelle fois prouvé leur valeur face à l’Espagne dimanche. Lors d’une courte victoire 3-2 sur le club de premier plan du FC Séville, Benzema a marqué le score final à la deuxième minute du temps additionnel et a ainsi assuré la tête de l’équipe royale en tête du championnat.

Le vainqueur contre l’équipe classée troisième de la Primera Division était le 25e but de la saison du joueur de 34 ans. Il existe également onze modèles. Son total de 36 buts fait de lui actuellement le meilleur buteur des meilleures ligues européennes. Kylian Mbappe suit à la deuxième place avec également 36 buteurs, mais à un match de distance. Lewandowski se cache à la troisième place avec 35 buts.

PSG et Chelsea abattus : Benzema fait la différence

Le fait que Benzema veuille être le meilleur buteur d’Europe cette année souligne la garantie de victoire du Real, en particulier en Ligue des champions. Le Français a mené presque à lui seul les Madrilènes en demi-finale lors des huitièmes de finale. Avec douze buts en neuf matchs, l’attaquant a le meilleur taux de buts de tous les buteurs. Après l’élimination du FC Bayern, Benzema pourrait également dépasser Lewandowski (13 buts), l’actuel meilleur buteur, lors de ses deux prochains matches face à Manchester City.

Le nombre de buts de CL cette saison n’est pas la seule raison pour laquelle Benzema a fait parler de lui ces dernières semaines. L’international français a marqué sept de ses douze buts au cours des trois derniers matchs seulement. Triplé lors du match retour des 8es de finale contre le PSG, triplé lors du match aller des quarts de finale contre Chelsea, le but décisif pour atteindre les demi-finales contre les Bleus.

Un leader et un exemple de sport pour tout Madrid

Les qualités sportives du vivaneau glacé sont indéniables. Ce qui compte encore plus pour les Madrilènes que la qualité des attaquants devant la surface : Benzema est le capitaine de l’équipe et remplit ce rôle corps et âme. Cette fonction de leader a été une part importante dans le développement de cet homme de 34 ans, qui sait capter les jeunes et diriger les stars établies avec son charisme.

Un point que Lewandowski a souvent critiqué ces dernières années. Les performances dans les matchs importants ne sont parfois pas justes. Loin du terrain, la star actuelle du Bayern fait la une des journaux avec des rumeurs sur son avenir, des négociations difficiles et des déclarations de ses conseillers. Si les agissements du joueur de 33 ans sont compréhensibles, Benzema, qui se retrouve tous les jours dans une situation similaire, prouve que les choses peuvent être faites différemment.

Réclamation de place régulière: Benzema fournit un argument

Les deux attaquants ont des contrats jusqu’à l’été 2023. Benzema et Lewandowski, un peu plus âgé, n’ont que huit mois d’écart, et il y a eu des spéculations sur un jeune successeur pour les deux depuis un certain temps. Bien qu’Oliver Kahn ait récemment annoncé dans Sport1-Diffuser passe doublequ’Erling Haaland n’est pas une option et qu’ils veulent garder le footballeur mondial actuel le plus longtemps possible, mais la situation autour du vivaneau approché par le Barça provoque toujours des troubles.

À Benzema, son successeur semble fixé depuis longtemps : la star du PSG, Mbappe, pourrait se tourner vers la royauté en liberté l’été prochain. Benzema, qui après des années dans l’ombre de Cristiano Ronaldo aura bientôt une nouvelle star mondiale face à lui, a grommelé, mais cela n’a pas été entendu. Le Français livre régulièrement et souligne sa prétention à sa place régulière semaine après semaine avec des buts.

Benzema fait l’éloge de son rival : « Je veux jouer avec lui »

Le succès du club semble être une priorité absolue pour les anciens favoris. Le vétéran poursuit des buts pour les Galactiques depuis 2009, après le départ de Ronaldo et a aidé à sortir le club d’une crise mineure il y a deux ans. Le joueur de 34 ans semble heureux de faire un jour place à la jeune génération.

« J’adore jouer avec Mbappe en équipe nationale et je veux jouer avec lui au niveau du club. Je pense que nous marquerons deux fois plus de buts – ou peut-être même trois fois plus », a récemment recommandé Benzema en signant son compatriote.

Ensemble, le duo d’attaquants veut défendre le titre mondial 2018 avec la France. Bien que Benzema n’était pas présent en Russie pour des raisons disciplinaires, l’attaquant devrait jouer à nouveau un rôle important pour son dernier tournoi majeur – la Coupe du monde au Qatar. Au club, Benzema a remporté le titre de champion à trois reprises et la Ligue des champions à quatre reprises. Cette année, il vise un quatrième championnat et une cinquième victoire dans la catégorie reine.

Benzema Lewandowski remportera-t-il le Ballon d’Or ?

Benzema semble être un sérieux prétendant au Ballon d’Or ces derniers temps, compte tenu également du succès de son équipe nationale et de son club. Le titre dont Lewandowski rêvait depuis plusieurs années.

Au cours d’une année où Messi était aux prises avec des problèmes dans le nouveau club du PSG et où Ronaldo était également critiqué à Manchester United, les nouveaux favoris pour le titre semblaient gêner. Karim Benzema, actuellement le roi des attaquants.

