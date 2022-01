Real Madrid : Benzema honnête dans ‘France Football’ : « J’aime le football avec la touche »

Karim Benzema élu joueur français de l’année 2021 par Football français. Le prestigieux magazine, qui décerne également le Ballon d’Or, a interviewé l’attaquant du Real Madrid dans sa version de janvier, reconnaissant le grand niveau dont il a fait preuve au cours de l’année écoulée. L’international français a parlé de ses grands moments de forme, de la façon dont il a compris le football et aussi de la façon dont il a pris la relève au Real Madrid. après le départ de Cristiano Ronaldo.

Si vous êtes vraiment récompensé en ce moment : « Hum… C’est mieux de dire que je suis en fait apprécié par pas mal de gens. Mais à part les statistiques, marquer plus de buts, je ne pense pas que mon football ait changé. Bouger, produire, fournir des passes décisives, jouer devant, jouer avec une seule touche… Je sais le faire depuis longtemps et je l’ai toujours fait. Je suis toujours le même joueur. »

Il a été critiqué pour jouer comme ça: « Nous ne consommons plus le football comme avant. Nous n’avons pas pu suivre le match pendant 90 minutes. Il existe des réseaux sociaux. On ne prend pas le temps de voir ce que font les joueurs sur le terrain, on ne regarde que les gens qui ont marqué des buts. Et le lendemain, nous avons considéré que le dernier était le meilleur. Ça m’est arrivé. Je n’ai pas joué un bon match, j’ai marqué des buts et j’étais considéré comme le meilleur. Je n’aime pas ce type de football, mais à l’avenir, de plus en plus seront produits comme ça. Le football n’est devenu un sport que par les statistiques, il faut s’adapter et je me suis bien adapté ».

Si un amateur de football pouvait aimer un joueur, est-ce qu’il : « Quand je joue, j’essaie de respecter le football. Par exemple, je ne peux pas tirer si je n’ai pas de corner lorsqu’un coéquipier n’est pas marqué. Je vais passer le ballon. Rien : « Ah, mais peut-être que je marquerai ». Chacun a sa façon de voir le football, mais j’essaie d’aller dans le bon sens ».

Améliorez vos coéquipiers « Bien sûr, j’essaie d’améliorer le reste. Et cela respecte aussi le football : Faites de bons appuis, de bonnes passes, si quelqu’un a le ballon, ne bloquez pas son espace et n’attirez pas les défenseurs, mais jetez-vous dehors pour les libérer. Après cela, je ne savais plus si j’étais sel, poivre ou poivre. Un peu de tout. »

Si vous êtes conscient de rendre les autres meilleurs : « Je l’ai vu sur le terrain. Prenons Vinicius comme exemple. Je sais que j’ai contribué. Vous devriez lui demander. En ce moment, ce n’est pas le même joueur. Il fait ce qu’il a à faire pendant longtemps et vous ne pouvez rien lui reprocher. C’est un jeune joueur, il est bon. Je sais qu’il est capable de bien plus. Tu n’as qu’à lui dire. Alors en seulement deux-trois phrases sur le terrain, en deux-trois coups, je lui ai beaucoup montré, surtout dans les 20 derniers mètres. Il doit prendre des décisions pour lui-même, centrer pour les passes décisives, pas pour quoi que ce soit, tirer ou marquer. Lève la tête. Regardez le précédent, il a arrangé tout ça. Maintenant, oui, c’est Vinicius. Personne n’aurait dû me le dire avant. Je jouais avec les plus grands quand j’étais gamin. Il devait les voir et recueillir des informations plus rapidement. J’ai appris à jouer vite, avec ma tête. J’analyse le jeu de mes coéquipiers. Petit à petit, je sais ce qu’ils veulent faire. »

Joueur unique : « Oui. On peut dire quelque chose comme ça clairement. Je ne joue pas comme un 9 qui défend dans la surface mais il sait le faire aussi. Je ne joue pas comme un 9 qui ne sait que se qualifier, mais je Je sais comment le faire. beaucoup de travail. J’ai grandi en regardant Ronaldo, l’attaquant brésilien et à mes yeux, il sait tout faire. J’ai pris quelques trucs à Zidane et Ronaldo, presque tous. Zizou, pour exemple, son contrôle. Il sait faire de bonnes passes, de bons dribbles avec classe. Ronaldo, j’ai surtout appris à prendre des risques, à dribbler et à marquer des buts. Après, je ne les aimais pas parce qu’ils étaient très grands ».

Si vous saviez ce que vous feriez lorsque vous recevriez le ballon : « Oui, c’est obligatoire. Dans le football d’aujourd’hui, vous n’avez pas le temps. Il tourne plus vite que d’habitude. Il y a plus d’intensité dans le jeu. Si vous acceptez et commencez à réfléchir une seconde ou deux, vous avez déjà deux joueurs ou trois adversaires qui arrivent, c’est compliqué. J’ai réfléchi à ce que je voulais faire et puis je me suis dit : « Je vais passer cette passe à ce joueur et il va faire ce coup ». C’est pourquoi j’ai deux visages. La première chose que j’active est mon cerveau. Quand je reçois le ballon, je n’ai pas besoin que mes coéquipiers me le demandent. Ceux qui jouent avec moi le savent. Le bal approche, tu n’as pas à dire mon nom. Je chercherai toujours la meilleure chose à faire. J’aime le football quand il se joue avec une seule touche et fluide et quand on prend des risques par le mouvement. Un partenaire solitaire, tu lui donnes. Il vous le rend. Tu te retrouves seul face au gardien, tu tentes un tour et il le donne à ton partenaire. C’est le football que j’aime. Et chaque fois que je joue, c’est ce que je fais, je ne changerai jamais. C’est comme conduire une Ferrari. Le football doit être élégant et beau ».

Si vous aimez générer des jeux plus que définir : « Non. Construire et définir sont deux choses différentes. La construction produit un plaisir collectif. Vous le trouvez avec le mouvement, vous touchez le ballon et, même quand vous ne le touchez pas, vous ouvrez l’espace pour le repos. Collectivement, en double sensation. Donc, marquer un but permet de reprendre le rythme avec Ferrari. J’aime jouer mais je sais marquer des buts. A l’entraînement, il faut mettre le ballon dix fois sur le poteau et je l’ai mis dix fois. J’ai eu le opportunité d’aimer le jeu, d’être un attaquant différent. Mais j’aime aussi marquer des buts. Habituellement, vous ne pouvez pas faire les deux. Mais c’est à moi de décider. »

« J’aime jouer, mais je sais marquer des buts. Normalement, vous ne pouvez pas faire les deux. Mais ça m’est venu. »

Votre 9 idéal : « Quelqu’un qui sait tout faire, à la fois apporter à son équipe par son mouvement, ses passes et appuis décisifs, et ses buts. Le but que j’ai marqué contre l’Atlético de Madrid (12 décembre), j’ai essayé de presser Koke, il a perdu le ballon, on l’a récupéré, Casemiro me l’a donné, et j’ai fini le match. Vous ne pouvez pas le faire après 90 minutes car cela demande beaucoup d’efforts. Alors, je réessaie. Je le fais pendant cinq à dix minutes dans un match. » Ils demandent s’il est le 9 idéal : « Oui, mais ça n’a rien à voir avec autre chose. Je parle de ce rôle et des attaquants que j’aime. Tous les joueurs disponibles ont des capacités différentes. Si mon fils joue un jour au football au même poste, je serai content s’il joue de la même manière que moi. Et ce n’est pas qu’il ne sait pas marquer des buts ».

Qu’est-ce que tu contemples quand tu n’as pas le ballon et qu’il est tout autour de toi : « Ça dépend de la situation. Parfois, je parle aux meilleurs. Presser, c’est bien, mais le faire juste pour le flux, puis le distribuer, c’est bien. Vous devez pousser et bouger pour quelque chose. Parfois, pendant trois minutes, je ne touche pas le ballon pour analyser ce qui s’est passé, pour voir si un défenseur viendra me chercher ou me dégagera de l’espace. J’en ai besoin. Si je vais bouger, par exemple sur l’aile gauche, sans même vouloir prendre le ballon, pour voir si les défenseurs centraux me suivent. Si ce n’est pas le cas, alors quand je bouge, je sais qu’il ne me suit pas et je peux revenir. Si c’est le cas, je sais que je pourrai jouer dans une touche ou deux. J’ai pris des informations à l’ennemi. J’aime les ordinateurs. C’est sa vision. »

Si vous avez l’intelligence pour le reste : « Je peux. J’essaie d’arriver à ce point ou d’essayer de faire plaisir à mon équipe. Si je vais quelque part, c’est parce que le ballon sera passé là-bas. Je pense comme ça depuis longtemps et je ne sais pas si il a des intentions. »

« Le football doit être élégant et beau, comme conduire une Ferrari »

Interpréter et jouer différemment de Cristiano Ronaldo : « C’est simple. Quand il jouait pour le Real Madrid, il marquait entre 50 et 60 buts par an. Il faut donc s’adapter à cette réalité. J’ai dû bouger pour lui donner un avantage sur le terrain et lui créer de l’espace parce qu’il était faire de très bonnes touches sur le terrain. la surface adverse. Il a plus d’efficacité que moi pour marquer des buts. Je lui ai donné les passes décisives comme il m’a donné. Quand il est parti, ce qui a changé, c’est que c’est moi qui ai pris cette responsabilité, marquer des buts et fournir des passes décisives à mes autres coéquipiers. Je n’ai pas joué comme Cristiano Ronaldo et il n’a pas joué comme Benzema. Je ne suis pas passé de lieutenant à leader. Je ne me suis pas demandé si je devais lui donner toutes les balles. « . Il a joué, mais il a marqué deux fois plus de buts. Mon jeu n’est plus naturel depuis qu’il est parti. Je ne veux pas dire que, maintenant, tout est passé dans mes bottes, mais c’est moi qui arrête s’il vous plaît et c’est terminé. J’ai créé des occasions et je les ai terminées. A Lyon, c’est ce que j’ai fait. Maintenant, c’est ce que je fais au Real Madrid. Quand Cristiano était là, c’est moi qui produisais et il marquait ».

Les joueurs que vous aimez le plus jouer : « Cristiano Ronaldo, Juninho, Fred, Zil, Zidane s’entraînent aussi. Les joueurs qui sont entraîneurs et le football où tu soutiens et le ballon vient à toi, tu le leur rends, ils te le repassent encore… ».

3-2-4-1 en France avec Mbappe et Griezmann en attaque : « Quoi qu’il en soit, pour l’instant, ça se passe bien. Je suis dans le meilleur état. Ensuite, en équipe de France, la semaine, tu ne t’entraînes pas beaucoup, il faut récupérer, mais ce sont de bons joueurs, donc tout le monde sait bouger. Ce n’est pas un problème d’automatisation. Ça fait six ans que je n’ai pas été convoqué, je dois m’adapter. Cela n’a pas pris longtemps. Ce n’est pas un plan à trois. Un trio est composé de trois joueurs de tête dans la même rangée. Mbappé et moi sommes plus grands, Griezmann joue derrière nous tous les deux. Il était celui sur la première piste. Il doit attraper le ballon et nous donner une passe. Nous ne pouvons pas beaucoup bouger là où il est. »

Si vous essayez de vous moquer d’un défenseur en dribblant : « Je n’ai pas joué pour ça. Quand je dribble, je ne le fais pas pour me moquer des défenseurs. L’important est de jouer mon jeu, d’aider mon équipe à gagner. Je ne suis pas tout à fait ce genre de choses. »

Si vous pensez pouvoir vous améliorer : « Non. En ce moment, je pense juste à continuer à ce niveau. Tout le monde dit : ‘Tu peux faire un peu mieux, machine.’ Mais je ne le vois pas. Techniquement, tactiquement, mentalement, physiquement… Maintenant, il faut gagner le trophée collectif ».