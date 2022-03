RB Leipzig – SC Freiburg : C’est quoi cette fête militaire ? – Bundesliga

Un grand but et une célébration discutable.

Leipzig et Fribourg étaient à 1:1 l’un de l’autre – mais à la fin une scène a calé.

Parce qu’après 1-0, le buteur Demirovic a couru vers le drapeau de coin et a montré un salut militaire avec son coéquipier Höler. À une époque de terrible guerre en Ukraine – devrait-il en être ainsi? Demirovic et Höler n’ont aucun lien personnel avec l’Ukraine ou la Russie. Selon les informations de BILD, il s’agissait « juste » d’un rituel entre les deux. C’est toujours sans goût.

L’entraîneur de Fribourg Christian Streich (56) : « Je ne l’ai pas vu, je dois le voir d’abord. Bien sûr, quand ils font quelque chose comme ça, ils ne pensent pas à l’armée et bien sûr c’est inapproprié. Si des choses comme cela se produise, alors bien sûr parlons-en, bien sûr. »

A propos du match : Fribourg a pris le meilleur départ. 11e minute : Schlotterbeck essaie seulement d’entrer de loin – Gulacsi s’empare du ballon après l’avoir attrapé.

Après cela, il y avait beaucoup de respect et peu d’occasions de marquer. 65% de possession pour Leipzig. Mais cela n’a rien donné.

Et les Fribourgeois ? Ils sont froids. Une fois de plus, Schlotterbeck s’avança, Kampl détourna le ballon, mais il toucha son coéquipier Haidara. De là, le ballon rebondit dans le tonneau de Demirovic et il lobe Gulacsi qui arrive en sens inverse (38e) !

Demirovic de tous: Il avait joué dans l’équipe de jeunes de Leipzig jusqu’en 2017, puis s’est retrouvé au SC à travers plusieurs stations en Espagne et en France. Et en hiver, il était presque parti – Hertha le voulait, Fribourg le tenait. Maintenant ça paye.

Leipzig ne pouvait plus penser à rien après cela. L’attaque après l’attaque a été étouffée dans les défenses de Fribourg. Mais alors Angelino. 90 minutes : L’Espagnol récupère le ballon dans la surface de réparation et ne fait qu’un tir sec et atterrit droit dans le coin le plus éloigné ! La compensation de dernière minute de Leipzig !

Le but tardif de Fribourg et les problèmes de blessure : le patron de la défense, Nico Schlotterbeck, a dû quitter le terrain en boitant à la 65e minute.

Leipzig reste la meilleure équipe de la deuxième mi-temps du championnat (19 points) et laisse Fribourg à la traîne dans la course à une place en Ligue des champions.